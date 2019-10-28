2019年全国高校俄语大赛成功举办

全国高校俄语大赛在北京圆满落下帷幕。 田芳 摄

人民网北京10月28日电（记者邓洁 实习生田芳）由中国教育部主办、北京外国语大学承办的全国高校俄语大赛27日晚在北京圆满落下帷幕。经过三天的激烈角逐，来自北京外国语大学的国雅晴，中国传媒大学的武信哲和南京大学的徐亚楠分获本科生低年级组、本科生高年级组和研究生组一等奖。

据悉，参加本次全国高校俄语大赛的学生共计359名，分别来自全国144所院校。比赛分为初赛、复赛、决赛以及演讲与才艺单项赛几个部分。最终大赛决出一、二、三等奖共60名，其中一等奖3人，二等奖19人，三等奖38人。获奖者将由国家留学基金管理委员会秘书处全额资助赴俄罗斯进修或攻读学位。另有41人分获本科生低年级组、高年级组和研究生组演讲单项赛和才艺单项赛一、二、三等奖。

当晚，在外研社国际会议中心千人礼堂举行了隆重的大赛颁奖晚会。闭幕式由北京外国语大学俄语学院党总支书记黄玫主持，教育部外指委俄语分委会副主任、天津外国语大学原副校长王铭玉，教育部外指委俄语分委会副主任、中国人民解放军战略支援部队信息工程大学研究生院院长王松亭出席闭幕式并发表致辞。

王铭玉教授对大赛给予了高度评价。他表示，全国高校俄语大赛覆盖面广，影响力大，专业性强，是各高校俄语专业学生切磋学习的平台和沟通友谊的桥梁。他从赛会、赛制、赛手、赛援四个方面对整个大赛过程做了全面总结，并针对比赛环节的设置和选手的表现提出了具体的分析和建议。

全国高校俄语大赛自2008年举办至今，已经走过了第11个年头。出席颁奖仪式的多位教育者表示，赛事的举办为提升学生的俄语技能、促进俄语专业高校间的交流以及选拔优秀俄语人才提供了一个良好平台。

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)