瑞典华人工商联合总会举办庆祝新中国成立70周年暨总会成立10周年纪念活动

桂从友大使致辞。刘辰 摄

人民网斯德哥尔摩10月28日电（王文） 10月27日，瑞典华人工商联合总会成立10周年之际，举办了庆祝中华人民共和国成立70周年活动。中国驻瑞典大使桂从友应邀参加活动，瑞典华人工商联合总会会长王俞力、爱国老侨领、工商联创始人夏王生，旅瑞主要侨社负责人及会员近200人参加。

桂大使在致辞中表示，新中国成立70年来，特别是改革开放40年来，中国发生了天翻地覆的巨大变化。广大侨胞身在海外，将中国快速发展与老牌发达国家比较，对祖（籍）国发展建设的伟大成就有着更深刻的感受。瑞典华人工商联合总会举办庆祝新中国成立70周年活动，延续了今年以来广大瑞典侨界喜庆新中国70周年华诞的热烈、隆重气氛，再次体现了广大旅瑞侨胞的赤子之心和爱国热情。

桂大使希望广大旅瑞侨胞继续发扬爱国爱乡的优良传统和团结互助的友爱精神，积极融入当地社会，为祖（籍）国和家乡发展建设、为中瑞友好合作作出新的贡献。

王俞力表示，将以新中国成立70周年和工商联成立10周年为契机， 不忘初心，秉承宗旨，继承并大力弘扬爱国爱乡的优良传统，继续致力于维护和推动祖国和平统一和发展振兴大业，广泛团结兄弟侨团侨社，积极帮助广大旅瑞侨胞融入当地社会，进一步促进中瑞两国各领域友好交流与合作，为中瑞友好合作关系的进一步发展做出新的贡献。

庆祝活动上，多才多艺的旅瑞华人为来宾奉献了一场中西合璧的文艺演出。最后，庆祝活动在来宾们一起激昂合唱《我和我的祖国》后结束。

(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)