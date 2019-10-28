“新中国70周年与世界关注的中国发展道路”研讨会在泰国举行

人民网曼谷10月28日电（记者赵益普）“新中国70周年与世界关注的中国发展道路”研讨会28日在泰国首都曼谷召开，来自中泰两国政界、学术界和企业界的近300位嘉宾参加，就中国发展道路、发展经验以及新中国70年成就展开深入研讨。

泰国副总理兼商业部长朱林·拉萨那威西在研讨会上表示，中国是泰国的第一大贸易伙伴，泰中贸易额正以每年10.3%的速度在增长，占据了泰国对外贸易的16%。“泰国政府非常重视和中国的贸易往来，泰中经济关系良好，”朱林说，对泰国而言，“重视并学习中国发展经验比如经济治理、精准扶贫，是十分必要的，也有助于泰中——这对友好邻邦实现共同繁荣。”

中国驻泰国大使吕健在研讨会上致辞表示，新中国用短短70年时间走完了发达国家几百年走过的现代化进程，把“不可能”变成了“可能”，创造了人类发展史上的一个奇迹，原因就在于中国经过长期探索，找到了一条符合自身国情的中国特色社会主义道路。中国经济持续向好，不断提高开放水平，对外首要合作伙伴是泰国等周边国家，首要受益对象也是泰国等周边国家。吕健说：“中泰两国有信心、有决心、有能力推动中泰务实合作特别是经贸合作进一步提质升级，给双方人民带来更大福祉，迎来更加广阔的发展前景。”

研讨会还以“中国70年发展是实干还是奇迹”、“泰中两国在新世纪应该如何建立紧密联系”为主题进行了两场嘉宾访谈，吸引了众多中泰两国专家、学者参加。

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