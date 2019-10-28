人民网>>国际

“新中国70周年与世界关注的中国发展道路”研讨会在泰国举行

2019年10月28日14:55  来源：人民网-国际频道
 
泰国副总理兼商业部长朱林·拉萨那威西
泰国副总理兼商业部长朱林·拉萨那威西

人民网曼谷10月28日电（记者赵益普）“新中国70周年与世界关注的中国发展道路”研讨会28日在泰国首都曼谷召开，来自中泰两国政界、学术界和企业界的近300位嘉宾参加，就中国发展道路、发展经验以及新中国70年成就展开深入研讨。

泰国副总理兼商业部长朱林·拉萨那威西在研讨会上表示，中国是泰国的第一大贸易伙伴，泰中贸易额正以每年10.3%的速度在增长，占据了泰国对外贸易的16%。“泰国政府非常重视和中国的贸易往来，泰中经济关系良好，”朱林说，对泰国而言，“重视并学习中国发展经验比如经济治理、精准扶贫，是十分必要的，也有助于泰中——这对友好邻邦实现共同繁荣。”

中国驻泰国大使吕健在研讨会上致辞表示，新中国用短短70年时间走完了发达国家几百年走过的现代化进程，把“不可能”变成了“可能”，创造了人类发展史上的一个奇迹，原因就在于中国经过长期探索，找到了一条符合自身国情的中国特色社会主义道路。中国经济持续向好，不断提高开放水平，对外首要合作伙伴是泰国等周边国家，首要受益对象也是泰国等周边国家。吕健说：“中泰两国有信心、有决心、有能力推动中泰务实合作特别是经贸合作进一步提质升级，给双方人民带来更大福祉，迎来更加广阔的发展前景。”

研讨会还以“中国70年发展是实干还是奇迹”、“泰中两国在新世纪应该如何建立紧密联系”为主题进行了两场嘉宾访谈，吸引了众多中泰两国专家、学者参加。

【1】【2】【3】
(责编：刘晗璐(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved