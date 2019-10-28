叙利亚难民致我赴黎维和医疗分队的感谢信

“我们衷心感谢驻黎南地区联黎部队中的中国医疗队，感谢你们为我们的儿子卡勒德·艾尔·胡维加提供的照顾、救助和治疗。感谢你们在困难的情况下，对我们临时居民的帮助。祝愿你们在工作中一切顺利，身体健康，精神饱满。”

——赛义德·艾尔·胡维加全家

黎巴嫩贝鲁特当地时间23日，叙利亚小难民卡勒德顺利结束了在中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队的最后一次治疗。他的父亲赛义德通过这封信，向中国医护人员表达了由衷的谢意。

10月10日下午，3岁的卡勒德不慎从楼梯滚落，导致身体多处受伤。数年前，他们因战乱从叙利亚来到黎巴嫩，一直生活在黎以边境的一个村庄，当地不仅生活环境恶劣，医疗条件也十分落后。满脸血渍的小卡勒德被他爸爸抱进中国维和医院寻求救助。同时，我维和医院也接到了联合国驻黎巴嫩临时部队民事协调部门请求予以协助的联络电话。

我维和医疗分队队长李如振现场组织外科、内科、口腔科和麻醉科会诊。经外科施德昆主任医师等相关科室医师仔细全身查体和辅助检查后，排除了骨折、内脏损伤等其他并发症，对口腔内的伤口进行了清创缝合等对症处理。之后，经过十多天的精心治疗，卡勒德身体已完全康复。

主治医生李伟表示，“小朋友每次换药都不哭不闹，很配合我们，医生和护士都十分喜欢他。一次，他很害羞地把手中气球给我，虽然我们语言不通，但我知道他所要表达的意思。”

据了解，中国第18批赴黎维和医疗分队驻地位于黎巴嫩南部的戈兰高地山下，除担负联黎部队东区维和人员的医疗卫勤保障外，还经常向当地民众提供力所能及的人道主义医疗救援。自5月底部署到位以来，约有500人次的当地民众被中国维护医院诊疗，同时我维和医疗分队还向当地民众赠送了部分药品和医疗器械，大大缓解了他们看病难、看病贵的问题。我维和医疗队充分发扬了无私奉献的人道主义精神，为当地的和平与稳定贡献了力量。（完）

(责编：楚天舒(实习生)、杨牧)