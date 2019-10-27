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我赴黎维和医疗分队走进黎以边境村庄义诊

2019年10月27日14:16  来源：人民网-国际频道
 
当地时间10月25日，中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗队护士在义诊活动中为患者测量血压（黄世峰 摄）
当地时间10月25日，中国第十八批赴黎巴嫩维和医疗队护士在义诊活动中为患者测量血压（黄世峰 摄）

人民网贝鲁特10月25日电（记者 李潇、黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）当地时间10月25日上午，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队受联黎部队东部战区军民协调处委托，首次来到黎以边境隔离墙附近的克拉雅村开展义诊活动，为当地居民送医送药，获得了当地民众的热烈欢迎和高度赞誉。

此次参加义诊的16名中国医护人员依托克拉雅村的一所学校为临时医疗点，开设了内科、外科、皮肤科和耳鼻喉科等8个科室。整个上午，患者挤满了候诊室和走廊，中国医生在诊室里一直忙碌。期间我医护人员还为7名特殊患者采集了血样，并将血液标本带回我维和医院检查，为下一步的治疗提供依据。

克拉雅村位于黎以边境地区，紧邻两国的隔离墙，多年来饱受战乱之苦，医疗条件十分落后，民众长期面临看病难问题。中国医疗队在此开展人道主义援助，充分发扬了无私奉献的人道主义精神。村民马萨马提耶表示，“我们非常感谢你们能来，联黎部队尤其是中国医疗队给与了我们很多帮助，今天这样的义诊是很棒的活动，我们对这些帮助一直怀有感恩之心。”

此次义诊活动共接诊146人次，发放药品60余种200多盒支。义诊活动结束后，联黎部队东部战区军民协调处巴尔杜伊诺少校表示，“中国医生是非常棒的医生，他们给黎巴嫩民众带来了出色的医疗服务，感谢中国医师们！”（完）

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(责编：刘叶婷、杨牧)
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