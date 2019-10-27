我赴黎维和医疗分队走进黎以边境村庄义诊

人民网贝鲁特10月25日电（记者 李潇、黎巴嫩维和医疗分队报道员 黄世峰）当地时间10月25日上午，中国第18批赴黎巴嫩维和医疗分队受联黎部队东部战区军民协调处委托，首次来到黎以边境隔离墙附近的克拉雅村开展义诊活动，为当地居民送医送药，获得了当地民众的热烈欢迎和高度赞誉。

此次参加义诊的16名中国医护人员依托克拉雅村的一所学校为临时医疗点，开设了内科、外科、皮肤科和耳鼻喉科等8个科室。整个上午，患者挤满了候诊室和走廊，中国医生在诊室里一直忙碌。期间我医护人员还为7名特殊患者采集了血样，并将血液标本带回我维和医院检查，为下一步的治疗提供依据。

克拉雅村位于黎以边境地区，紧邻两国的隔离墙，多年来饱受战乱之苦，医疗条件十分落后，民众长期面临看病难问题。中国医疗队在此开展人道主义援助，充分发扬了无私奉献的人道主义精神。村民马萨马提耶表示，“我们非常感谢你们能来，联黎部队尤其是中国医疗队给与了我们很多帮助，今天这样的义诊是很棒的活动，我们对这些帮助一直怀有感恩之心。”

此次义诊活动共接诊146人次，发放药品60余种200多盒支。义诊活动结束后，联黎部队东部战区军民协调处巴尔杜伊诺少校表示，“中国医生是非常棒的医生，他们给黎巴嫩民众带来了出色的医疗服务，感谢中国医师们！”（完）

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