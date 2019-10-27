日本青年科技人员访华团成员感叹“中国速度令人吃惊”

人民网厦门10月27日电（记者 陈建军）由40余人组成的日本青年科技人员访华团于23日抵达厦门，开始对当地进行访问交流。在此之前，访华团成员首先在北京参观访问了北京大学、清华大学、中科院的科研院所、中关村科技园区和部分企业。

这次访问活动是作为“中日科技青年交流计划”的一环开展的。2014年，在日本科学技术振兴机构（JST）特别顾问冲村宪树的倡议下，日本开启了樱花科技计划，截止至今年10月10日共邀请1万名中国青年科技人员以及相关的管理人员访日。为了促进这个计划，中国科技部于2016年发起了“中日科技青年人员交流计划”，每年邀请多名日本青年科技人员访华，并与日本樱花科技交流计划共同组成了当前的大“中日科技青年人员交流计划”。四年来，中方共邀请430名日本青年访华，截止至今年底总人数将达到580余人。中日双方向的青年科技人员的交流，取得了巨大成就，同时也受到了双方的好评。

24日，访华团成员访问了厦门大学。厦门大学是由著名爱国华侨领袖陈嘉庚于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。

厦门大学国际处副处长吴喜平在致欢迎辞时说，厦门大学重视对外交流与合作，尤其是与日本高校的交流与合作。迄今，该校已与境外250多所高校签署了校际合作协议。其中，与日本东北大学、北海道大学、筑波大学、早稻田大学等20余所高校开展有学生交换、樱花科技计划、教师互访、科研合作、联合实验室、夏冬令营、共同举办国际会议等合作项目。厦门大学是中日大学校长论坛的成员高校，长期以来积极参与论坛活动，为中日高校合作贡献智慧。厦门大学曾于2013年底承办第8届中日大学校长论坛并首创中日大学生论坛，极大促进了该校与日本高校之间以及青年学生之间相互理解。 自2014年起，厦门大学物理与机电学院、材料学院、化学化工学院、环境与生态学院等学院积极与日方合作学校共同申报樱花科技计划项目。迄今，该校通过此项目共选派了8批次47名师生（含4名教师）赴日交流。他表示，期待今后有更多机会与日本开展多方面的交流。

访问团成员针对中国高校的科研经费来源和分配、科研立项申请、科研成果的转化等问题积极提问，双方进行了热烈地交流。

来自日本原子力规制委员会原子力规制厅的三田村光女士在接受人民网记者采访时，就这几天访问中国的感受兴奋地表示：“以前都是在电视上了解中国的信息，这次是首次到中国来，比较可笑的是我还以为人们都是穿着老式的‘中山装’呢。结果到这边一看，人们的衣服样式繁多，非常新颖漂亮。而且，来之前，我也以为中国的PM2.5很严重，到处都是雾霾，但实际上到北京一看，却发现空气很好，厦门的天气就更好了，风景也很优美。”

针对中国改革开放40年来的发展成就，三田村光女士说：“中国能有如此大的变化，我感到非常吃惊。例如在日本的时候，因为有日本企业投标，虽然也知道中国建有高铁这样的高科技产品，但是亲眼看到亲身感受后却是完全不一样的心情。还有磁悬浮列车，计划从日本的神奈川至名古屋间运行磁悬浮列车至今还未投入运营，但是中国上海的磁悬浮列车早就正式投入运营。还有高铁，中国在不到十年的时间里就建成通车，‘中国速度’令人震惊。另外，到中国后看到人们非常有礼貌，公共场合都自觉地排队，服装也都很时尚，和东京的人们没有什么区别，简直就是一样一样的。另一方面，在大学教育和政府支持方面我也感觉到中日间的巨大区别，日本的大学科研经费是被限定使用的，而中国方面会拨出很多资金让高校搞科研，即使是失败也要搞下去，因此获得很多成果，并且会将成果转化成产品、商品，或者诞生新的企业，这已经成为国民经济的主流，非常令人钦佩。而日本方面更多的是停留在研究层面，很少将研究成果转化成商品。通过这次访问，让我看到一个与原来心目中不一样的中国，真是不虚此行。”

由80人组成的日本青年科技人员访华团21日抵达北京，在访问北京大学、清华大学、中关村国家自主创新示范区和部分企业后，于23日分组前往杭州和厦门访问交流。

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