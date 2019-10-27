中国青年友好使者代表团成功访韩

人民网北京10月26日电 （记者王迪） 应韩国国际交流财团邀请，中国人民对外友好协会组派中国青年友好使者代表团于10月22日至26日赴韩进行友好交流。本次代表团共175人，分别来自北京、河北、山西、甘肃、湖北、广西6个省市自治区。代表团先后访问济州、首尔，参访了韩国国会议事堂、外交部、首尔高速公路交通管理中心等机构，并与韩方代表展开座谈交流。

在首尔高速公路交通管理中心，来自北京的代表团成员们与韩方管理中心负责人深入探讨完善城市交通、建设智慧城市等话题；在与韩国外交部代表的座谈中，各省市自治区的团员认真听取韩方对双边关系的理解与认识，深切感受到了两国友好关系的坚实基础，与韩国朋友结下了真挚的友谊……

来自韩国国际交流财团的韩方代表金仁赫说：“中国代表团的访问给我留下了非常深刻的印象和美好的回忆。我与一些中国青年进行了十分深入的交流，我相信我们能成为常联系的好朋友，我也很期待下一次访问中国与大家相聚。”

中韩两国地缘相近、文缘相通、人缘相亲。自2009年起，中国人民对外友好协会与韩国国际交流财团共同开展中韩青少年互访交流项目，至今已有3000多名中韩优秀青年代表通过此项目访问了对方国家，为增进两国人民友谊、夯实中韩友好的民意基础作出了重要贡献。

本次代表团团长朱丹表示，通过5天的交流访问，代表团一行不仅对韩国政治、经济、文化背景有了一定的了解，也对中韩友好关系的内涵和意义有了更直接的认识。“希望代表团成员铭记此访的每时每刻，与韩国青年携手共进，为夯实两国友好关系的基础做出积极努力，共创中韩友谊美好的明天。”朱丹说。

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