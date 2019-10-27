人民网乌兰巴托10月25日电（记者霍文）蒙古国大中小学生2019秋季学期奖助学金发放仪式25日在中国银行乌兰巴托代表处举行。268名蒙古国学生参加选拔考试，54名学生获得本次奖助学金奖励。其中，38名中小学生分获“希望之星”奖学金、“雏鹰计划”助学金和特困助学金，16名大学生获“卓越之星”奖学金。

中国驻蒙古国大使邢海明在致辞中说，近年来，中蒙两国高层交往频繁，政治互信不断加深，务实合作遍地开花，人文交流更加活跃。基金会这一活动面向未来，是人文交流活动的重要组成部分。基金会奖学金、助学金的发放既是大爱无疆的体现，此同时也在积极培养中蒙友好使者的接班人，在不久的将来，他们会为中蒙关系的发展作出贡献，为蒙古国的建设和发展作出应尽的努力。

中蒙文化教育暨社会发展基金会理事长代兴军表示，从今天颁发的“希望之星”、“雏鹰计划”、“卓越之星”、“栋梁计划”四个项目上可以感受到中蒙社会各界和基金会的爱心企业家对所有青年期待和美好愿望。希望同学们不负青春光阴、不负殷殷期盼，继续努力、积极进取，早日成长为国家和社会的栋梁，成为发展中蒙友谊可以依靠的重要力量，为自己美好的未来和荣耀谱写属于自己浓墨重彩的一笔。

基金会荣誉执行理事长单位代表表示，基金会发放的一份份奖励凝聚了中国驻蒙使馆、在蒙中资机构和爱心个人的爱与期盼。期盼同学们不负青春韶华、珍惜美好青春时光、珍惜荣誉、利用好每一分奖励，持之以恒地学好中国文化，期冀同学们未来能够成为中蒙两国文化交流的使者、经贸合作的桥梁，成为国家发展的栋梁，为中蒙友好和经济社会发展贡献力量。

来自旅蒙华侨蒙中友谊学校获奖学生代表在发言中表示，获得的奖学金既是奖励也是荣誉，更是对汉语爱好者的鼓励和肯定，在收获喜悦的同时也感受到大家对他们的美好期望、厚爱和关怀。他们将以此为动力，向自己的人生目标迈进，为中蒙友好做出贡献。

教师代表在发言中，希望学生好好珍惜机会，不辜负基金会的期望，“百尺竿头更进一步”，争做促进中蒙友好发展的使者。获奖学生家长代表在发言中表示，中国驻蒙使馆、基金会、孔子学院举办的各类文化活动给孩子们很多的机会及激励，希望孩子们能够努力学好汉语，成为中蒙两国友好交往的桥梁。

据悉，基金会成立6年来，来自蒙古国乌兰巴托市各区、达尔汗乌拉、额尔浑、科布多等省大中小学生近3600人次参加了不同组别的选拔。累计574名学生获得了资助，共发放奖助学金180余万元人民币。

中蒙文化教育暨社会发展基金会由中国银行乌兰巴托代表处联合在蒙中资机构和爱心人士于2013年12月设立，旨在汇聚中蒙机构和爱心人士的爱心力量，在蒙开展文化交流、扶贫救助和民生改善等公益事业，为推动中蒙友好与社会进步作出积极贡献。

中国驻蒙使馆公使衔参赞杨庆东、文化参赞李薇、政务参赞李雁军、经济商务参赞宋学军，基金会常务理事长杨继勇，基金会秘书长、蒙古国立大学孔子学院中方院长朱军利、旅蒙华侨协会会长白双占以及基金会会员单位代表、受助学生代表、学生家长、有关学校代表百余人出席仪式。

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