 跨越千年万里的对话

人民网斯德哥尔摩10月26日电（王文） 当地时间10月25日，《书斋·中国——当代艺术展》在斯德哥尔摩中国文化中心隆重开幕。桂从友大使、中外文化交流中心李蕊副主任、驻瑞使馆文化参赞兼斯德哥尔摩中国文化中心陈晓主任以及瑞文化艺术界人士、博物馆负责人、在瑞华人华侨约100人出席开幕式。

开幕式由陈晓主任主持。桂从友大使在致辞中指出：“书斋凝聚了中国知识分子‘修身、齐家、治国、平天下’的理想追求和为国家人民担当分忧的社会责任。观看展览，可以从绵延千年的中华优秀传统文化中，感知中国知识分子安身立命的生活美学与精神境界。同时，通过这种跨越中西、时空的对话，可以进一步激发人们对共同价值追求的思考。”

李蕊副主任对在场瑞典朋友发出邀请：“希望大家通过展览对中国艺术先有直观认知，有机会再到中国、到北京亲身体验中国之美。”北京芝兰博雅文化艺术有限责任公司总经理，此次艺术展策展人赵静女士对展览作了介绍。

由23位中国和瑞典著名艺术家倾力打造的《书斋·中国》艺术展以中国传统哲学思想为根基，以传统中国书房为切入点，运用架上、雕塑、装置、多媒体等多种形式，展现中国书斋文化的精神与传承，实现中国传统哲学思想、当代艺术与欧洲古老建筑空间的融合，体现了中华文化的开放性、当下性和包容性。

展览布展设计既具有中国美学特色，也有与欧洲建筑碰撞出的独特效果，既有视觉冲击力，也有文化传承、发展和对话。观众们时而驻足观看，时而伸手触摸，时而侧耳交流，时而沉思不语，像是在自家书房中一样自然。

此次艺术展由斯德哥尔摩中国文化中心、中外文化交流中心联合主办，北京芝兰博雅文化艺术有限责任公司、中国城市公共艺术研究中心协办，展期为一个月。

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