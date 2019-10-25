外交部怒斥佩洛西:还要港警流多少血才能找回良知

【编者按】回应国际热点，亮出中国态度。过去一周，美国政客无端攻击、肆意抹黑中国，尤其在涉港问题上，他们的虚伪嘴脸和险恶用心昭然若揭。对此，我外交部发言人在本周例行记者会上进行了严正回应。此外，发言人还就日本举行新天皇即位庆典、土耳其局势、中方缺席宇航联大会、巴西总统访华等备受国际社会关注的一系列热点问题回答记者提问。

一、所谓民主、人权只不过是西方干涉香港事务的一个道貌岸然的借口。

二、对待暴力违法活动，只能是一个标准、一种态度。双重标准、姑息纵容，到头来只会害人害己。

——10月21日，被问及近期发生在西方的示威活动相关问题时，外交部发言人作出上述回应。

记者会实录如下：

问：我们注意到，发生在西班牙加泰罗尼亚和英国伦敦的示威活动与香港越来越像，特别是其中纵火、拥堵机场、砸毁商铺等暴力违法活动。当地暴力示威者毫不避讳地声称复制所谓“香港经验”，要做“第二个香港”。但是，西方政治人物和媒体对此保持低调甚至沉默，认为这些事情发生在香港是“民主自由”，发生在西方社会却是“暴力骚乱”，中方对此有何评论？

答：我们注意到西班牙加泰罗尼亚和英国伦敦等地发生的事态以及西方对此的态度，相关报道和评论是这几天中国民众非常关注的一个话题。我们认为，在西班牙加泰罗尼亚和英国伦敦发生的事情都是有关国家的内部事务，希望在有关国家法律框架下得到妥善处理。

但是，正如你刚才讲的，以及中国民众这些日子非常关注的那样，对于发生在不同国家、不同地方的违法暴力活动，哪怕表现形式一模一样，一些西方政治人物和媒体显然采取了截然不同的态度和处理方法。这只能再次说明至少两个问题：

一、所谓民主、人权只不过是西方干涉香港事务的一个道貌岸然的借口。

二、对待暴力违法活动，只能是一个标准、一种态度。双重标准、姑息纵容，到头来只会害人害己。

我想，这几天有关事态的发展演变以及一些西方政客的表演正在让越来越多的人清醒地认识到，某些西方政客嘴里说的人权也好、民主也好，或者“美丽风景线”也好，都好比沙漠中的海市蜃楼，或者大海里塞壬的歌声，如不能明辨是非，保持定力，最终恐怕只会迷失自我，付出沉重代价。

(责编：刘叶婷、杨牧)