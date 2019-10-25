“绣梦中国”——中国传统文化时装秀再现英国

人民网伦敦10月25日电 （白天行）“绣梦中国·风花雪月”依文·大理时装发布会日前于英国伦敦第十五届世界华商大会上亮相，依文集团带着中国民族传统手工艺和中国绣娘的梦想与期待，跨越9000多公里，让“绣梦中国”再次经由时尚的全新表达走进伦敦，登上世界舞台。

“绣梦中国·风花雪月”依文·大理时装发布会展示了45套大理白族刺绣元素服装，将这个民族世代传承的精神与技艺一一铺陈，6名来自中国云南大理的白族绣娘带着358万大理人民的匠心与期待来到伦敦，让世界看到大理之美，让世界读懂大理匠心。

中国驻英国大使刘晓明在活动上表示，这是一个传承和发扬中华传统文化的故事。是积极倡导尊重优秀传统、激发创造活力、促进发展就业的案例；这是一个精准和创新扶贫的故事。“绣梦计划”依托民族传统工艺，创新商业运营模型，使1万多名绣娘靠自己的双手脱贫致富；这是一个推进中英交流合作的故事。两年前，中国驻英国使馆与依文集团合作举办了一场时装秀，充分展示中国传统手工艺术与现代时尚相结合的独特魅力。今天，“云南大理民族文化秀”借力世华大会的平台再次登录伦敦，必将进一步促进中英文化互鉴融合，推动中英交流合作结出更多丰硕成果。

依文集团董事长夏华在致辞中说，这是依文·中国手工坊第三次带着中国绣娘来到伦敦，呈现绣梦中国。她希望用这样的方式讲述中国故事，这故事里是五千年的中华文化，是中国传统手工艺文化，也是中国世代传承的匠心文化。

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