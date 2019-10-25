第十五届世界华商大会欢迎仪式在伦敦举行

人民网伦敦10月25日电 （白天行）第十五届世界华商大会（以下简称“世华会”）欢迎仪式暨贵宾晚宴日前在伦敦ExCel举行。这是世华会首次走进欧洲，落地英国。世界华商大会自1991年新加坡中华总商会举办首届以来，至今已成功举办14届。由英国中华总商会主办的第十五届世华会于10月21日-24日举行，有来自近60个国家和地区的2500多名华商领袖和代表齐聚伦敦。此外，还有来自英国的500余名企业家，及来自20多个英联邦成员国家和地区的政商人士，与世界华商代表们共聚一堂。

中国国务院侨务办公室主任许又声，中华全国归国华侨联合会副主席李卓彬，大英帝国女王大伦敦区郡长肯·欧力萨爵士（Sir Ken Olisa OBE），英国中华总商会主席、第十五届世华会工作委员会主席张进隆，第十五届世华会指导委员会委员雅各布·罗斯柴尔德勋爵（Lord Rothschild OM GBE），英中贸易协会主席古沛勤爵士（Sir Sherard Cowper-Coles KCMG LVO）等嘉宾出席欢迎仪式并致辞。

许又声致辞指出，当前经济全球化大势不可逆转，中国经济持续稳定发展必将为世界经济带来机遇。对此他提出三点建议，首先，“抓住机遇，投身中国新一轮改革开放”，他希望华商发挥商业网络的优势，参与到高质量的发展进程来，做中国新一轮改革开放的参与者、获利者和贡献者。其次，“融通中外，助力‘一带一路’建设高质量发展”，他期待广大侨胞发挥互利共赢、开放包容的合作理念，促进中外多领域的务实合作，为“一带一路”的发展添砖加瓦。最后，“义利并举，展现当代华商的良好形象”，他认为，华商作为中外交流合作的友好使者，中华文化的传播者，要承担社会责任，守法诚信，为发扬举止文明的大国形象出一份力。

张进隆介绍，本届世华会设置了知名企业成就与创新展，汇聚了中英两国华商及顶尖企业，其中不仅有基业常青的百年老店，还有蓄势待发的初创新锐，主题新颖、内容丰富。他还为世华会开幕预热，向现场嘉宾介绍了本次世华会的重要议程，期待大家借助世华会的平台共寻华商新机遇。

古沛勤爵士在讲话时提出，今年正值新中国成立70周年，也是英中两国成立代办级外交关系65周年，世界华商不远万里来到伦敦共襄盛世。中国作为一个伟大的国家，这一代的昌盛是上一代人经历了许多苦难而缔造的成果，中国人民通过自己的不懈努力取得经济、教育和社会等多方面的成就与繁荣。他表示，希望英国在国际形势风谲云诡之际可以作为中国的伙伴陪伴中国一起走到下一段旅程。他指出，习近平主席提出了“中国梦”，他想在今天与世界华商和英政商界精英分享“英国梦”，即英国将会与中国共同建设“一带一路”及其沿线基础设施。

晚宴上，现场嘉宾还欣赏了敦煌文化时尚秀，英国皇家爱乐乐团演绎了中外经典电影主题曲以及中国传统《瑶族舞曲》、《祝酒歌》等熟悉的曲目。

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