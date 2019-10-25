泰国东部经济走廊连接三机场高速铁路项目签约仪式在曼谷举行

人民网曼谷10月24日电（记者 赵益普）当地时间10月24日，泰国总理巴育在曼谷总理府主持东部经济走廊连接三机场高速铁路项目（以下简称“三机场高铁项目”）签约仪式。签约双方为泰国国家铁路局和东部连接三机场高速铁路公司。此外，泰国东部经济走廊办公室与泰国国家铁路局、东部连接三机场高速铁路公司共同签署了《支持三机场高铁项目谅解备忘录》。

东部连接三机场高铁有限公司是由泰国正大控股有限公司牵头组成的联营体，成员包括中国铁建股份有限公司以及泰国企业曼谷高速公路和地铁（大众）有限公司、意大利-泰发展（大众）股份有限公司和初干创（大众）股份有限公司等。中国铁建将承担项目的设计、采购、施工总承包任务。

据悉，三机场高铁项目将连接泰国三个重要机场：廊曼国际机场、素万那普国际机场和罗勇府乌塔堡机场。作为泰国“东部经济走廊”的重点基础设施项目，该高铁项目全长约220公里，火车最高时速可达每小时250公里，建成后可实现三大机场的无缝对接。项目建设期5年，运营期45年。

“我很高兴看到项目取得了进展，这是一次泰国、中国、意大利三国合作的成功案例，我对三国合作的未来充满期待。”签约仪式后，泰国总理巴育对人民网记者表示，该项目不仅可以连接泰国的三个机场，还可以和泰中铁路、泰国东北铁路乃至其他周边国家的铁路网络相连接，泰国政府一定尽全力配合项目的建设。“我们需要公路、高速铁路、航空以及港口来发展泰国，互联互通可以为泰国创造更多的就业机会，创造更大的经济价值，推动城市化进程。”巴育说。

中国驻泰国大使吕健在接受记者采访时表示，三大机场高铁项目是泰国“东部经济走廊”发展战略框架下最重要的基础设施工程之一，同时也是中国“一带一路”倡议与泰国“东部经济走廊”战略对接的重点项目。该项目由泰国正大集团牵头、中铁建等中泰企业组成的联营体最终中标签约，是“一带一路”合作共赢的成功实践，也是“共商、共建、共享”发展理念的具体体现，对于推动中泰两国在高铁建设上的合作以及地区的互联互通具有重要意义。

据三机场高铁项目负责人介绍，项目建成后沿线各车站将带动区域内城市化发展，在项目建设阶段将直接产生约1.6万个就业岗位，在未来5年内将产生约10万个就业岗位，带来约6500亿泰铢（约合人民币1519亿元）的社会经济回报，为泰国当地带来高新技术，助力“泰国4.0”经济发展计划，成为提升泰国经济水平的金钥匙，并促进东盟区域经济发展。

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