中越加强电力技术与设备交流对接

中国驻越南大使馆经商处公使衔参赞胡锁锦讲话。刘刚 摄

人民网河内10月24日电（记者 刘刚） 10月24日上午，中国电力设备与技术推介会在越南首都河内举行。来自中越两国的主管机构、电力企业代表及行业专家等百余人出席。双方就中国在电力领域技术创新成果和新兴高效产品等进行交流对接。

中国驻越南大使馆经商处公使衔参赞胡锁锦在讲话中说，中越电力合作历史悠久，可以说，两国的电力合作是伴随着越南革新事业发展而展开的。当前，电力能源行业正处于大变革、大发展的时期，中国电力企业应及时把国内在电力领域的先进技术，推介给越南同行，助力越南国家建设。

会上，来自中国东方电气集团的专家，向越方重点介绍了锅炉技术、汽轮机和汽轮发电机技术、风电技术，并分享了中国国内在固废及生物质资源化和能源化利用领域的解决方案。

越南行业专家在接受记者采访时，对中国电力建设取得的发展成就予以充分肯定，认为中国电力事业发展迅速，中国电力企业在产品容量、产品性能、产品质量，以及在工程建设和行业标准等方面，都取得了巨大成绩。

当前，世界新一轮能源技术革命正在孕育兴起，新的能源科技成果不断涌现，并正在持续改变世界能源格局。在这一背景下，推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，受到越南业内人士关注。

目前，中国和越南正推动“一带一路”倡议与“两廊一圈”规划的对接，这也为两国企业开展合作提供重要机遇。

作为全球最大的发电设备制造和电站工程总承包企业之一，东方电气集团积极服务中越两国发展战略对接。东方电气集团有限公司副总经理徐鹏在接受记者采访时表示，东方电气集团发电设备产量累计已超过5.5亿千瓦，连续15年发电设备产量位居世界前列。自2003年进入越南电力市场以来，东方电气集团通过EPC总承包和设备供货等方式，共参与了越南37个电力建设项目，总装机容量为10.4GW，占越南电力总装机容量的20%强。

“希望通过此次对接，寻找与越南企业深度合作机会，为越南能源行业发展作出更大贡献。同时，我们也希望用最先进的电力装备，为越南人民更加美好的生活贡献一份力量。”徐鹏说。

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