东方国乐奏响“世界钻石之都”

艺术家的精彩演出

人民网10月23日电（记者 郑彬） 当地时间10月22日晚，“庆祝中华人民共和国成立70周年”民族管弦乐音乐会走进被称为“世界钻石之都”的比利时第二大城市安特卫普，来自中央民族乐团的近20位艺术家当地民众和华侨华人奉献了一场听觉和视觉上的艺术盛宴，为这座古老、著名的城市带来了悠悠的东方雅韵。

音乐会在《瑶族舞曲》的欢快声中拉开了序幕，艺术家用精湛的技艺演奏了《二泉映月》《百鸟朝凤》《花好月圆》《步步高》等一首首耳熟能详、脍炙人口的经典民乐作品。此次演出的全部曲目都经过了精心的挑选和编排，不仅突出了中国民族音乐的精华，而且展示了中国传统文化的博大精深。在琴语筝吟、笛箫和鸣声中，音乐会现场掌声不断，掀起了一个有一个的高潮。

中国驻欧盟使团教育文化处车伟民公参表示，中国民乐走进欧洲，有利于推动中欧间的人文交往，体现了中欧关系范围不断扩大、程度不断深化的发展趋势。在新中国成立70周年之际，中欧双边关系及中比两国友谊将开启新的历史阶段，我们有理由相信，在各方的共同努力和合作下，中欧关系必将迎来更大的发展机遇。

马卡泽诺娃来自距安特卫普30多公里的小镇，今晚她专程带着儿子特里斯坦驱车赶到这里参加音乐会。“太令人惊叹了！我感觉我现在还在置身在音乐的天空中。”演出结束后她对记者表示，“我的孩子在学校中选修了中国语言和文化，所以我今天特意带他来亲身体验中国文化的魅力。这样的机会太难得了，为我们提供了一个更加直观的认识中国的途径，你可以从情感上靠近它、感受它，真正体会中国文化的意境，这是书本上学不来的。”

来自欧洲议会的伊丽娜多次访问中国，对中国文化非常喜爱，她对记者表示：“近年来，越来越多的中国艺术家走进欧洲，这对增进欧中民众间的相互了解意义重大。很多中国民众熟悉欧洲的艺术，了解贝多芬、莫扎特，而中国文化对欧洲来说还比较陌生和神秘，希望未来欧中双方在文化上交往继续保持目前良好的势头。”

代表团副团长唐峰则表示，音乐是国际性的语言，是推动不同国家间相互了解的有效途径。多年来，中央民族乐团一直致力于通过音乐向全世界推广中国传统文化的精髓。“与此同时，我们也在不断地尝试形式上的创新，通过在演出中加入更多的传统乐器和乐曲背景的介绍，以及通过更为丰富的舞台场景的设计，将听众带入音乐所营造的故事氛围中等方式，进一步加深西方听众对中国文化深层含义的理解，取得了非常好的效果。未来我们还将继续在这些方面做更多的有益尝试”。

此次中央民族乐团西欧巡演活动是应中国—欧盟文化艺术节组委会和卢森堡中国文化中心的邀请，并得到了中国文化和旅游部以及中国对外文化集团有限公司的大力支持。接下来，艺术家们还将赴比利时的布鲁塞尔、鲁汶等城市以及卢森堡等地，为当地民众奉献精彩的演出。

(责编：刘叶婷、杨牧)