全丹学联成功举办2019领保进校园暨新老生交流会活动

交流会后合影留念。周明月 摄

人民网哥本哈根10月22日电（周明月） 日前，为进一步加强预防性领事保护工作，完善领事保护工作体系。中国驻丹麦大使馆及全丹学联赴哥本哈根大学共同举办了2019年领保进校园暨新老生见面交流会活动。

本次宣传活动面向丹麦各大高校学生学者，中国驻丹麦大使馆领事部主任屈冉、教育组邓理明，全丹学联主席董国位和主席团成员，丹麦移民局Kirsten Meier女士等参加了宣介活动。来自丹麦哥本哈根大学，哥本哈根商学院，丹麦科技大学等多所高校的近150名同学老师齐聚哥本哈根大学，就校园安全、领事保护、学习文化和政策习俗等内容进行了热烈的交流。

首先，屈主任表示，千山万水，祖国始终未曾远离，使馆的关爱始终在大家身边。使馆为了帮助留丹求学工作的学生老师更好地融入丹麦的生活，提高对丹麦签证、居留、生活、工作、学习等相关政策法规和习俗文化的了解，录制了相关内容的宣传科普短片。邓理明老师就留学期间的身心健康问题与解决途径做了生动具体的补充说明。学联主席董国位博士介绍了学联的基本情况，包括主要活动和执委组成，表达了对各位学生学者的欢迎，也分享了自己在丹麦学习生活的感想和体会等等。

在简要的介绍之后，新老生交流会正式开始。针对近几年旅丹学生学者面对的问题，本次交流会通过板块形式向大家介绍和分享了相关知识和经验，旨在帮助留丹学生学者特别是初到丹麦求学工作的学生老师更好地融入丹麦的生活，提高对于丹麦签证、居留、生活、实习、学习等相关政策法规和习俗文化的了解；普及丹麦法律常识和提高个人保护与维权意识。

在同学们热烈的交流和讨论后，丹麦移民局Kirsten Meier女士及团队介绍了相关法律法规和过去发生的事件实例，详细的解释了丹麦签证、居留、法律和税务等相关问题，并在问答环节提供了具体分析，解决了同学们目前生活中的实际问题。

活动最后，主办方为参与本次讲座的嘉宾与同学们提供了丰富的午餐，过程中使馆和丹麦移民局的官员和学生们融入在一起，大家相互认知，加深交流，彼此畅所欲言。与会的同学老师们对本次活动给予高度评价，普遍反映收获很大，对于了解丹麦社会，更好地学习很有帮助，希望学联今后多举办这样的活动。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)