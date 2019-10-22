越南首批牛奶正式出口中国市场

中国驻越南大使熊波致辞。刘刚 摄

人民网河内10月22日电（记者 刘刚）越南农业与农村发展部10月22日在越南首都河内举行“越南首批对华出口乳制品发布仪式”。越南TH集团生产的灭菌乳和调制乳将作为首批获准出口中国市场的越南乳制品，走上中国消费者的餐桌。

越南农业与农村发展部部长阮春强在发布仪式上祝贺越南首批乳制品正式出口中国市场，对中国市场的巨大潜力以及为越南农产品带来的重要机遇予以充分肯定。

中国驻越南大使熊波在发布仪式上致辞时表示，农业在中越两国各自产业结构中都占据重要地位。中国已成为全球最大的农产品进口国，中越加强农业和农产品贸易合作，关乎千千万万老百姓的生计，具有重要的经济意义和社会意义。熊波说，中越在农业领域的合作不断加强，离不开两国关系良好发展的大环境。希望双方共同努力，推动中越各领域合作取得全面均衡发展。

发布仪式上，越南TH集团与中国无锡市金桥国际食品城还签署了战略合作谅解备忘录。作为越南TH集团乳制品的中国总代理，无锡金桥国际食品城目前分销来自60多个国家和地区的知名品牌产品。无锡市金桥国际食品城董事长、总经理虞焕春在接受记者采访时表示，经过为期半年的前期运作，TH牛奶这一越南国家品牌终于正式进入拥有14亿人口规模的中国市场。我们有信心凭借强大的销售网络，如期完成首批1000万美元的牛奶进口合同，让越南优质产品赢得中国消费者的青睐。

越南TH集团创始人蔡香在发布仪式上表示，越南正式向中国出口乳制品具有重要意义,一方面表明中国市场有巨大吸引力，另一方面也表明越南乳制品已经达到中国市场的严格标准，越南乳制品的品质正得到国际市场认可。

据介绍，TH集团从2009年10月开始投资“高科技奶牛养殖和乳制品加工”项目，总投资额12亿美元。其在越南义安省南坛县的养殖基地在2015年被评为亚洲最大高科技奶牛养殖基地，存栏量4.5万头，每头奶牛都佩戴电子芯片，进行实时追踪和监测。目前，TH集团共有72种鲜奶产品，占越南鲜奶市场份额的四成。

今年4月，在越南总理阮春福应邀出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，中越有关部门签署了越南输华乳品动物卫生和公共卫生条件议定书。10月16日，TH集团成为越南首家被中国海关总署签发出口编码、正式向中国出口乳制品的企业。（完）

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