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新西兰奥克兰天空城发生火灾

2019年10月22日14:05  来源：人民网-国际频道
 
新西兰奥克兰天空城发生火灾

人民网讯 据新西兰中华新闻通讯社报道，当地时间今天下午1时10分左右，新西兰奥克兰市中心燃起大火，浓烟在几十公里外都能看见。有网友表示，市中心一片黑烟，“现场好像911一样”。目前，这场火灾已经被提升到第五级别，这是新西兰火灾警报最高的级别。

一位当时在现场工作的工人表示，怀疑起火点在屋顶。火警铃声刚刚响起的时候，还以为这是演习，直到人们都在喊“快跑，快跑”，才知道真的起火了。当时大楼内部看不到浓烟。

很多在奥克兰市中心工作的人都成为了这场火灾的目击者。他们将现场描述为“史诗级”的，有人说简直和“911没什么两样”。

奥克兰市长Phil Goff表示，大火看起来有些失控，在他和市议会工作人员观察火势的15分钟内，火舌“大规模”蔓延，火线从大楼西边一直延伸到东边。

目前，SkyCity停车场和天空塔已经关闭，但是赌场仍然开放。

据了解，SkyCity会议中心最初采用的外墙材料和伦敦Grenfell Tower的材料一样，2017年那场伦敦大火让72人失去生命。不过在今年2月份，SkyCity宣布他们花费了2500万纽币移除了这种易燃的外墙材料。

奥克兰市长Phil Goff发布Twitter表示，着火地点在Sky City会议中心，目前消防车已经抵达现场。

据了解，着火地点应该位于Sky City会议中心正在翻修的工地中。Sky City会议中心的翻修工程价值7亿纽币，预计明年10月首次亮相。新的会议中心建筑面积32500平方米，相当于4个橄榄球场，将比现在的会议中心大上5倍。（景曦）

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(责编：贾文婷、杨牧)
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