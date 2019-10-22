加强人文交流，共迎“中日关系新时代”——第三届“践行和平论坛”在东京举行

人民网东京10月21日电（叶习民、李沐航）以“为中日关系合作新时代建言献策”为主题的第三届“践行和平论坛”于21日在日本东京举行。“践行和平论坛”顾问、日本前首相福田康夫等，与以全国政协委员、中国日本学会常务副会长高洪为团长的中国社会科学院日本研究所代表团，就如何合作开创新时代的中日关系进行了深入探讨。

福田康夫首先对论坛的召开表示欢迎。他说，恰逢日本天皇即位庆典将于22日举行，中国国家副主席王岐山将作为习近平主席特使出席仪式，体现中日关系正进入一个平稳发展的新时代。福田康夫认为，目前，全球出现了一些复杂的新变化，在此形势下，中日两国加强合作，不仅能够成为维护亚洲稳定的力量，也将成为推动世界稳定的力量。福田康夫强调，中日两国关系是非常重要的双边关系，需要双方共同努力，继续推动其深化发展。

对此，高洪指出，目前，中日关系正迎来历史性新起点，双方应通过努力，将两国关系推向更高的阶段。他提出三点建议：首先，中日两国应进一步强化战略互信关系，应当铭记“合则两利，斗则俱伤”；其次，中日两国应进一步推动互惠合作关系的发展，应认识到，两国并非竞争对手，而是合作伙伴；而更为重要的是，中日两国应超越单纯物质利益的追求，推进两国在精神方面的融合。高洪指出，中日两国经历了两千余年的友好交往，有着深厚的历史和文化渊源，中日之间虽然存在一些差异，但更多的是基于传统文化的共识。因此，他提议，必须使中日人文交流的形式不断创新，内容更加充实。

中国社会科学院日本研究所政治研究室主任吴怀中则指出，中日关系发展至今，在经贸领域和政治领域都取得了巨大成就，确立了统合机制，但在人文领域及传统文化领域，目前还缺少这样的平台，需要中日双方合作构建平台。他认为，中日两国在传统文化方面，在民间草根层面，存在很多相通之处,但是，通过一些民意调查以及实地观察却显示出，作为中日友好关系基础的民意还很薄弱。他表示今后需要进一步加强中日两国之间的“人文交流”、“知识交流”，从而改善与迈向新时代的中日关系相比，显得滞后的“软实力”交流。

此外，中国社会科学院日本研究所研究员张伯玉、何晓松、张晓磊、朱清秀还围绕中日安全合作、日本政党政治以及如何改善两国民意等问题，与福田康夫进行了深入探讨。“践行和平论坛”代表、日本法政大学教授王敏主持了本届论坛。

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