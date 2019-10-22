“直抵人心的交流，超越一切”

人民网明尼安纳波利斯10月21日电（记者 吴乐珺） 当地时间10月18日—20日，第27届美中人民友好协会全国大会在美国明尼苏达州明尼安纳波利斯市举行，与会者围绕主题为“40周年与未来：友谊、成功和挑战”进行了深入探讨。

两国人民之间的理解和友谊是中美关系发展的基础

“在这个真正需要友谊与和平的世界中，美中人民友好协会蓬勃发展，就像在美丽花园中不断流动的小溪一样，滋养友谊和善良的根源，并长出坚硬的信任之叶，产生甜美而细腻的关怀之花，让我们的生活更加美好”，美中人民友好协会主席戴安·歌瑞尔的致辞像一股涓涓细流，滋润了在场每一位致力于美中人民友好交往人士的心田。

美中人民友好协会是美国规模最大的、历史最悠久的全国性民间对华友好组织之一，目前在全美有4个地区分部，下辖约35个分会，会员约3000人。自1974年成立以来，美中人民友好协会一直致力于发展与加强美中人民之间的友谊和理解，在中美民间交流方面发挥着重要的作用。

中国人民对外友好协会会长李小林在给此次大会发来的贺信中表示，40年来中美关系取得了历史性进展，两国人民之间的理解和友谊是中美关系发展的基础。中国人民对外友好协会期待与美中人民友好协会更加密切地合作，进一步加强双边交流，为两国人民创造更美好的明天而努力。中国驻美国大使崔天凯也在贺信中表示，中美关系在曲折中向前发展，取得了历史性成就，给两国人民带来了巨大利益，也为世界和平、稳定与繁荣作出了重要贡献。展望未来，我们要在协调、合作、稳定的基础上，继续促进双边关系发展。

“我相信中国的发展超乎所有人的想象”

中国主题讲座、中国服饰表演、中国乐器演奏……会议期间，中国元素随处可见。大部分与会者曾多次去过中国，不仅对中国充满感情，更是中国快速发展的见证者。“我去过中国20次，每次去都会惊叹于中国的发展”，中国友谊使者称号获得者、前美中人民友好协会主席芭芭拉·哈里森对记者表示，她于1986年第一次去中国，当时北京首都机场并不像今天这么大，设施也不够完善，后来在中国国内乘坐过多种交通工具，从绿皮火车，到平均时速超过300公里的高铁。“2018年11月在深圳，当时我们乘电梯55秒内就到达了深圳平安国际金融中心新落成的116层观景台，我惊讶于这个速度，这也是中国发展的速度”，她表示。

“我相信中国的发展超乎所有人的想象”，来自艾奥瓦州的友好人士卢卡·贝隆尼不久前刚刚从北京回到美国。受中国政府邀请，他参加了庆祝中华人民共和国成立70周年阅兵仪式等系列活动，“我很荣幸能在现场感受、分享中国人的喜悦和自豪”，他告诉记者。

大会还组织与会者参观刚刚落成不久的圣保罗-长沙中国友好花园“柳明园”。 “柳明园”由明尼苏达州友好人士苗丽莲女士发起，是中美两国人民之间友好情谊的见证。园内已建成的“湘江亭”是与长沙市“爱晚亭”同一比例复制，还有中国传统风格的牌楼，均由长沙市政府赠送并远涉重洋从中国运来。苗丽莲表示，相信“柳明园”将会成为明尼苏达的一个新地标，吸引游人驻足，传播中华文化的非凡魅力。

“两国民众友谊桥梁的架设将会继续下去”

对于当前中美关系出现的曲折，多数与会者认为，人民之间往来是无法阻挡的，也是两国关系的重要基础。前美国副总统沃特尔·蒙代尔则在给此次大会的贺信中回忆了1979年两国成立正式建立外交关系后，当年8月他作为副总统率领了美国第一个高级代表团访华。他表示，当时美中双方讨论了许多重要的议题，从开放贸易和投资、建立和扩大学生和学者的交流、能源发展和其他领域的潜在合作等，谈到了友谊、平等、互惠和相互尊重对中美的重要性。“1979年我在那里说过的话至今仍是正确的：“一个安全而现代化的中国对美国有利，而一个强大而繁荣的美国对中国有利。我们之间的联系越牢固，国际社会就越稳定。

美中人民友好协会明尼苏达分会会长瑞夫·贝哈是一名知识产权领域的律师，他认为，美中两国建立外交关系以来，经历了各种波折，但都克服了这些困难，双方都应该以长远的眼光来看待问题，化解分歧，为美中两国人民的美好未来而努力。

戴安·歌瑞尔告诉记者，她的本职工作是一名音乐老师，“在音乐的世界里，和谐至关重要，我想这对于当下的美中关系同样具有启示意义“。她表示，美中人民友协自成立时，就把促进美中两国人民的了解和友谊作为奋斗目标，这一目标至今仍未改变，将继续鼓励美国青年一代承继这一梦想，“两国民众友谊桥梁的架设将会继续下去，因为那是直抵人心的交流，超越一切”。

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