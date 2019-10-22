“中蒙友谊70年”图片展暨新书发布仪式在蒙古国举行

人民网乌兰巴托10月21日电（记者 霍文）由蒙古国外交部、蒙中友好协会共同举办，为期三天的“中蒙友谊70年”图片展暨新书发布仪式21日在乌兰巴托举行。现场展出了中蒙建交70年来反映两国友好交往历史的70余幅珍贵图片。期间还举行了记录中蒙建交70年友好时刻《中蒙关系70年：历史的重点》新书首发式。

中国驻蒙古国大使邢海明、蒙古国外交部国务秘书达瓦苏伦、蒙中友协主席、前驻华大使巴特苏赫以及中蒙两国官员和友好人士近百人出席开幕式。

邢海明说，蒙古国是最早同新中国建交的国家之一。建交70年来，中蒙关系历久弥新，经受住了历史的考验。近年来，中蒙两国政治互信不断夯实，经贸务实合作不断推进，人文交流蓬勃发展，给两国人民带来了实实在在的利益。前不久，中蒙两国领导人就建交70周年互致贺电，热情洋溢，催人奋进，为今后两国关系发展进一步指明了方向。

邢海明表示，根据中蒙两国领导人共识，双方举办了贯穿全年的纪念建交70周年的活动。本次活动作为系列纪念活动的重要一项，意义重大。一幅幅珍贵的图片带我们回顾历史。我们要一同总结两国70周年友好关系的发展历程，一同感受两国人民历久弥新的深厚友谊。一个个生动的故事让我们展望未来。我们要携手努力，乘着“一带一路”的东风，共同构建人类命运共同体，增进两国人民福祉，创造中蒙关系的新时代。

达瓦苏伦说，蒙中建交70年来，两国关系取得了巨大发展。双方为建交70周年举办了一系列庆祝活动，取得了圆满成功。“蒙中友谊70年图片展”记录了两国建交70周年友好交往的历史，《中蒙关系70年：历史的重点》一书体现了蒙中两国的友好情谊。蒙方愿同中方一道共同努力，推动两国关系不断取得更大成绩。

巴特苏赫表示，近年来，蒙中友协积极同中国驻蒙使馆等中方有关单位以及民间组织加强交流合作，以两国70周年为契机，开展了一系列庆祝活动。今天我们成功举行图片展和新书首发仪式，将增进两国人民感情、促进双方友好合作，成为两国人民永恒的友好记忆。

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