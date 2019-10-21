《我和我的祖国》南非首映 反响强烈

中国驻南非大使馆文化教育参赞周勇对电影引进方表示感谢。刘畅 摄

人民网约翰内斯堡10月21日电（刘畅） 18日，由华夏电影发行有限责任公司领衔出品、人民网等联合出品的电影《我和我的祖国》在南非约翰内斯堡市首映，能容纳270人的放映厅座无虚席。

《我和我的祖国》展现了新中国成立70年来7个经典历史瞬间背后平凡人的故事。一个故事，一个时代，把观众们带回到一个个激情澎湃的历史时刻。

中国驻南非大使馆文化教育参赞周勇、南非中国经贸协会会长汪文安、南非贸工部官员Jodi Scholtz、文化与创新部代表和南非AAA娱乐公司首席运营官Mayenzeke Baza等出席首映式，来自在南中资企业代表、华侨华人齐聚一堂见证了这一重要时刻。

周勇对电影引进方表示感谢。他提到，感谢他们将《我和我的祖国》引进南非，向南非人展现中国的经典历史时刻。《我和我的祖国》的上映是促进中南两国文化交流、加深南非对中国了解的最佳途径。

汪文安表示，《我和我的祖国》影片为观众讲述了中国70年的发展。为了成为繁荣、强大和文明的国家，中国人民经历了怎样的奋斗。如今，数千万的中华儿女依旧奋斗在祖国发展的最前线。影片内的7个故事，仅仅是一个缩影，相信大家可以在影片里看到自己的身影。

Scholtz表示，能参加如此有意义的首映式非常荣幸。《我和我的祖国》的上映再一次证明了中南两国之间的友好双边关系，也是加深中南文化关系的一个强有力的纽带。

观影报名的消息刚刚发布，得到了当地华侨华人和留学生的热烈反响，堪称一票难求。观影结束后，有观众表示还要带着家里人到电影院再刷一场，只看一遍实在不过瘾；还有观众表示，这样高质量、深内涵的电影应该更多的引进南非，既可以向南非本地人展现中国，也可以让在海外的游子们看到祖国的强大。由中国朋友带去观影的南非人Faeeq表示，这部影片让南非人民看到了中国人民艰苦创业的历程和中国人深深的爱国情怀，这中间蕴含着让中国再次强大起来的内在原因，值得当地人学习和借鉴。看完影片也让自己有了立即去中国看看的冲动。

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