中方强调推进国际防扩散努力要坚持多边主义

人民网厦门10月21日电 10月21日，由中国外交部、联合国安理会防扩散委员会、联合国裁军事务办公室联合举办的第三期“亚太地区防扩散国家联络点培训班”在福建省厦门市开幕。

外交部军控司司长傅聪作主旨发言。傳聪表示，大规模杀伤性武器及其运载工具扩散是全球性挑战，实现防扩散目标离不开多边主义，离不开联合国的引领，也离不开各国共同努力。应完善国际防扩散体系，加强《不扩散核武器条约》等国际条约，寻求建立开放、包容的全球性防扩散出口管制机制，在实现防扩散目标的同时，确保各国充分享受科技和平利用的红利。

傳聪特别指出，当前美国出于自私的地缘政治目的，企图将意识形态引入军控和防扩散领域，对其他国家极尽抹黑施压之能事。美方甚至企图使冷战时期“巴统”死灰复燃，建立所谓“民主国家”的防扩散出口管制“审慎联盟”，通过“科技脱钩”阻挠正常的国际科技交流与合作。傅聪强调，面对安全挑战没有人能独善其身，抛开国际合作的防扩散努力不可能有效。出口管制不是贸易壁垒的外衣,也不是单边霸凌的工具。国际社会应携手捍卫多边主义，反对美国的错误做法。

傅聪还全面介绍了中国在防扩散领域的努力和成就，强调防扩散是中国基于自身根本利益和人类长远发展所作出的战略决断，与中国坚持和平发展道路、推动构建人类命运共同体一脉相承。中国防扩散的方向不会改变，力度不会降低。

安理会于2004年4月通过第1540号决议，要求各国防止非国家行为体从事扩散活动，并为此设立国家联络点。安理会防扩散委员会将于2021年审议决议执行情况。

举行国家联络点培训班系中国首创，对促进第1540号决议执行发挥了重要作用。来自18个亚太国家的学员，以及国际原子能机构、禁止化学武器组织、世界海关组织、核供应国集团、导弹及其技术控制制度等国际组织与机制的代表参加此次培训班。

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