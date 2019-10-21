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电影《我和我的祖国》在斯德哥尔摩受华人盛赞

2019年10月21日15:47  来源：人民网-国际频道
 
驻瑞典大使桂从友及夫人
驻瑞典大使桂从友及夫人

人民网斯德哥尔摩10月20日电 （王文）为新中国成立70周年献礼的电影《我和我的祖国》来到了瑞典斯德哥尔摩。中华人民共和国驻瑞典大使馆特别举办电影招待会，与居住在瑞的华人华侨共同分享观赏影片。该活动获得大众热烈欢迎，纷纷踊跃报名参加，电影票在四天前发票即日已被认领完毕。

影片在斯德哥尔摩市中心的海滨会议中心播出，20日当天从早上8时起到下午5点连播3场，场场满座，现场气氛热烈，逾千人观影。

电影开播之际，大家情不自禁地哼唱起《我和我的祖国》的主题歌。观赏过程中，影院里不时响起笑声，到了激动感人时，影院里看到的都是热泪盈眶的观众。影片利用平凡人的视角聚焦新中国七个历史经典瞬间，普通人与祖国大事息息相关，唤起了在场无数华人观众共同的记忆。电影落幕时，全场响起了热烈的掌声，场内很多人没有立刻离开，相信大家内心·也在思考，祖国和我，我和祖国，是多么密不可分。

观影后现场观众马女士接受本网记者采访时说道：“要给该电影本年度五最——画面最好看，故事最接地气，最有幽默感，演技最棒，演员最帅！影片叙述的虽然是大事件，但完全没有高高在上的感觉，小人物的视角让人特别有亲切感。”一个带孩子来观看影片的妈妈，轻声给孩子介绍了电影中展现的历史事件。她说，其实对于海外的华人子女来说，他们没有这些经历，但当他们来到这样一个聚会，看到这么多华人在投入地观看影片，相信是很有感染力的，也可以借着机会更多地了解我们的国家，培养民族认同感。看到自己的国家强大，是最让我们这些海外华人骄傲自豪的事情。”

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(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
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