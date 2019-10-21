中国建设银行东京分行组织台风救灾志愿活动

人民网东京10月20日电（记者 刘军国）10月20日，中国建设银行东京分行20名员工利用周日休息时间赴千叶县市原市开展了一整天的台风灾后支援救助活动，积极履行社会责任，为中日友好添砖加瓦，赢得了当地灾民和社区机构的衷心感谢和热烈好评。

今年第19号台风“海贝思”10月12日登陆日本，给日本造成了巨大的人员伤亡和财产损失。日本总务省消防厅20日公布统计数据称，“海贝思”造成的住宅损失截至当天达56753栋。日本内阁府称，被迫在避难所生活的居民等11个都县共4077人。据日本国土交通省的统计，在20个都县共确认了432起地质灾害。7个县71条河流共135处堤防决堤。尤其是千叶县等关东地区接连受到15号台风“法茜”、19号台风“海贝思”的影响，灾情尤其惨重。中国建设银行东京分行积极对接有关志愿者协会和社区机构，了解灾区需求和救助渠道，并在当地开放接受志愿者的首日，第一时间赶赴现场，开展志愿救援活动。

早上7点，志愿者员工准时集结，前往救助地区。上午主要帮助受灾民众清理受损房屋，包括吹散的屋顶、房梁以及散落各处的破碎瓦片、玻璃和垃圾，并按可燃和不可燃分类整理。下午主要清理被台风吹倒的树木，为灾民清理出农田和菜地，帮助灾民恢复农业生产。大家不顾汗水浸透的衣服、树枝划伤的手臂，齐心合力，团结协作，仅靠木耙、锯刀、绳索等简易工具，清理出二十余袋垃圾，搬运了十余棵倒伏树木。当地灾民和社区机构中午特地送来热汤表达感谢。

中国建设银行东京分行行长解陆一对人民网记者表示，东京分行通过此次活动奉献了爱心、凝聚了力量，展现了中国大型商业银行的社会责任与担当，传递了与灾区携手共渡难关的正能量。东京分行今后将继续按照总行的战略导向，积极融入本地，树立品牌文化，践行社会责任，为促进中日友好作出贡献。

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