第七届“首尔·中国日”活动在韩国举行

贵州演出团体在第七届“首尔·中国日”活动上带来民族特色表演。人民网记者 马菲摄

人民网首尔10月21日电 （记者马菲）第七届“首尔·中国日”活动20日在位于首尔市中心的首尔广场举行。今年的“首尔·中国日”以“聚焦贵州”为主题，不仅和往年一样展示了中国的传统文化和当代艺术，还向韩国民众呈现了一场别具特色的贵州民族文化盛宴。

侗族大歌器乐表演、苗族飞歌舞蹈、侗笛木叶齐奏……舞台上，贵州演出团体带来的一系列特色表演展示了中国多元璀璨的民族文化；舞台下，观众不时爆发出阵阵掌声，不仅现场座无虚席，更有许多韩国民众站在台下观看演出。

文旅融合是本次“首尔·中国日”活动的亮点。首尔中国文化中心和中国驻首尔旅游办事处邀请中国文化艺术、旅游产业机构深度参与活动，共同打造中国文旅展示区，通过书展、图片展、特色商品展，展现中国传统文化、当代艺术、演艺产品，推介旅游线路和精品景区。

中国驻韩国大使邱国洪在致辞中表示，“首尔·中国日”是中国驻韩国大使馆与首尔市每年共同主办的最大规模的友好交流活动，是展示首尔市与中国交流合作成果、推动中韩人文交流与经贸合作、促进中韩友好的重要品牌。希望通过这一活动，向首尔市民展示当代中国各地的社会经济发展面貌，呈现丰富多彩的民族风俗与文化旅游资源，推动中韩两国民众增进了解、互学互鉴，为夯实中韩友好关系基础、丰富两国交流内涵，发挥积极作用。

首尔市副市长陈熹善在致辞中说，“首尔·中国日”活动内容丰富多彩，是拉近韩中两国人民情感的重要桥梁和纽带，已成为韩国民众在首尔市内感知中国文化、体验中国发展的重要舞台。希望韩中民众通过这一活动积极交流、加深友谊。

贵州省委宣传部副部长柳盛明表示，贵州省已与韩国世宗特别自治市、忠清南道建立了友好关系；2019年上半年，韩国游客赴贵州旅游达到2.61万人次，位列外国客源第2位。为深化贵州与韩国的合作，贵州省文化和旅游厅此行将与首尔观光体育局签订交流合作备忘录；贵州省绿茶品牌发展促进会将与韩国茶文化联合会签订合作意向协议。

在活动现场的“中国非遗文化展示区”，潍坊风筝、社火脸谱、手绣荷包等现场体验项目被韩国民众层层围住；在黔茶展位，茶艺师用中国传统茶艺冲泡贵州优质绿茶、红茶，吸引众多韩国民众争相品尝。

正在体验手袖荷包的金明秀一家三口特意从京畿道龙仁市赶来首尔参加当天的活动。“我一直对中国文化很感兴趣，在得知活动消息后特意赶来参加。今天的活动内容丰富，不仅可以看到多彩的中国民族风俗，也能了解到丰富的中国文化旅游资源，令我对中国更加喜爱和向往。” 金明秀向记者表示。

“首尔·中国日”于2013年首次举行，到今年已连续举行7届。今年的活动分为舞台演出区、展览展示区、文化体验区，现场搭建展台帐篷60余顶，举行舞台演出35项，创下历届活动规模和参与机构数量之最。

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