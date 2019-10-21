“中国智造”惊艳世界客车博览会

现场展示的宇通U12高端智能网联纯电动巴士获得“世界客车设计奖”。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔10月20日电 （记者 任彦）第25届世界客车博览会18日在比利时首都布鲁塞尔拉开帷幕，来自全球的知名客车制造商、零部件供应商云集于此, 在为期一周的时间里向世界展示自己最先进的产品、技术和解决方案。中国生产的多款高智能客车成为众多媒体聚焦的“明星”，通过斩获多项大奖凸显出“中国智造”的强劲实力和领先水平。

世界客车博览会诞生于1971年，由世界客车联盟主办，每两年举行一次。过去24届世界客车博览会一直在比利时西部边陲城市科特赖克举办，今年首次在布鲁塞尔举办。“由于参展商越来越多，特别是来自中国的参展商与日俱增，科特赖克展馆无法满足世界客车博览会蓬勃发展的需求，于是我们就决定转移到交通更方便、展区面积翻了一番的布鲁塞尔展览中心。”世界客车博览会组委会总监米克·格洛里克斯在新闻发布会上介绍。

经过近半个世纪的发展，世界客车博览会已成为历史最悠久、全球规模最大、行业水平最高的专业客车工业博览会。本届博览会是有史以来规模最大的一次盛会。来自39个国家的510家参展商齐聚布鲁塞尔，其中包括全球知名的75家客车整车生产商，如戴姆勒-奔驰、沃尔沃、曼恩、尼奥普兰和依维柯等。在上一届博览会，来自118个国家的3.7万名观众购票观展。本届博览会预计将会吸引120个国家的4万多名参观者慕名而来。

有专业人士指出，欧洲是客车工业的发源地，是全球客车技术的高地，全球顶尖客车品牌大都诞生于欧洲。因此，欧洲市场一直是衡量客车品牌国际化程度的最高标准。世界客车博览会是欧洲市场集中考察全球客车质量的平台，是世界各大客车生产商的竞技场。对于中国客车企业来说，跻身世界客车博览会不仅具有巨大的市场价值，还有更大的品牌价值。能否在该博览会精彩亮相是一家客车生厂商能否获得全球通行证的重要一关。

“在过去很长时间里，世界客车博览会鲜有中国车企的身影。”格洛里克斯在接受人民网记者采访时表示，但在最近几年，中国参展商越来越多，今年更是达到历史新高，成为本届博览会第三大参展国。中国参展企业有54家，其中包括多家全球知名的客车整车生产商，如宇通、中车电动、金龙、比亚迪和海格等。“中国客车工业正在快速崛起，在新能源客车研发领域，中国走在了世界的前列。现在中国客车如果缺席世界客车博览会，该博览会就无法继续成为世界客车发展趋势的风向标。”

世界客车博览会有一个经典项目引人瞩目，那就是由专业人士组成的独立评审委员会对参展的客车进行评奖。通过评奖，博览会意在反映当前全球客车市场的需求和潮流，引导全球客车工业的发展方向。观察本届博览会的获奖客车，不难看出，高智能化的新能源客车和纯电动客车是全球客车工业的发展趋势。

随着物联网、云计算、大数据和AI等技术的进步，智能网联成为趋势，人们对高品质出行的需求与日剧增，这些正驱使传统公共交通迈向新时代。在本届世界客车博览会上，宇通展示了三款新品，全部获奖。宇通U12是一款高端智能网联纯电动巴士，宇通T13是根据欧洲市场研发的一款高端旅游车，这两款车型都获得“世界客车设计奖”。宇通ICE12是一款纯电动城间车，使用了很多可回收材料，尾气排放明显优于其它车辆，获得“生态环保奖”。今年9月，宇通ICE12在法国南部普罗旺斯地区的艾克斯市投入运营，从此催生了欧洲第一条纯电动城间车线路。金龙客车展出了L4级自动驾驶巴士阿波龙，开启了自动驾驶服务大众交通的新时代，获得“创新奖”。评审委员会认为，中国客车质量已在许多领域达到欧洲标准，所取得的巨大进步举世瞩目。

中国参展车企除了首次大面积斩获大奖之外，在本届博览会上推出的高智能化产品也引领世界客车工业新风尚。宇通首发5G网联终端，采用先进的5G与C-V2X融合技术，可通过车联网云端平台实现对车辆远程AR故障诊断、实时监控、远程驾驶、高精定位等功能，可使每辆普通客车都变成5G网络客车。中车旗下中车时代电动汽车股份有限公司重磅发布了全新一代“新巴客2.0”车型，创新性搭载“智慧电池”和“360智慧眼”，使电动客车的智能化水平迈上一个新的台阶。

中国高智能客车不仅行驶在国内宽阔的马路上，也以更快的速度驶向世界其他地方。截止去年底，宇通在全球已累计销售新能源客车12万辆，批量销售至法国、英国、冰岛、智利、丹麦、芬兰等国家。截至目前，比亚迪已在全欧洲范围内斩获纯电动大巴订单一千余台，比亚迪纯电动大巴足迹已遍布欧洲20余个国家逾90个城市。2016年，中车电动超级电容无轨电车在奥地利示范运营，为当地电动化发展提供全新样板。2018年，中车电动与匈牙利合作生产的样车下线，助力匈牙利新能源汽车推广。金龙阿波龙L4级客车是全球唯一实现量产的商用型自动驾驶客车，并成功获得了海外订单。

“随着一批批高品质新能源客车陆续出口海外市场，中国客车正在形成强大的国际影响力，助推全球客车行业可持续发展。”宇通客车海外市场部副部长常浩接受人民网记者采访时表示，凭借率先进行新能源产业布局而形成的先发优势，中国客车企业已经“华丽转身”，完成了从全球客车生产潮流的跟随者到引领者的蜕变，向全世界展示了‘中国智造’的强劲实力和领先水平。

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