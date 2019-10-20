“友好四川”走进比利时在布吕热莱特市举行

叶壮副主任致辞 张朋辉摄

人民网布鲁塞尔10月19日电（记者 张朋辉）当地时间10月18日下午，“友好四川”走进比利时活动在埃诺省布吕热莱特市天堂公园的中国园举行。四川省人大常务委员会副主任叶壮、中国驻比利时大使曹忠明、中国驻欧盟使团临时代办王红坚、埃诺省省长勒克莱克、布吕热莱特市市长德斯马尔里耶、比中友协主席范汉斯、天堂动物园园长董博以及旅比侨界代表、当地友好人士等60余人出席开幕式。

叶壮在致辞中向比利时各界嘉宾介绍了四川的情况，他说，四川拥有悠久的历史文化、美丽的自然风光、多样的民俗风情，作为“一带一路”的重要衔接点以及中国新一轮西部大开发和长江经济带发展的重要节点，更享有十分重要的战略机遇。希望此次活动能进一步增进比利时各界对四川的了解，密切双方友好往来，促进经贸交流与合作。

曹忠明大使在致辞中表示，四川自古就有“天府之国”的美誉，文化和旅游资源丰富，是“中国国宝”大熊猫的故乡。比天堂动物园是欧洲大熊猫最多的动物园，不久前旅比大熊猫“好好”顺利诞下一对龙凤胎大熊猫，习近平主席和菲利普国王专门互致贺电，成为中比友好新佳话。此次“友好四川”走进比利时活动全方位展现了四川的风土人情，相信一定会给比民众留下深刻印象。希望中比继续秉持“丝路精神”，进一步加强文化交流，深化各领域互利合作。

勒克莱克省长表示，自1971年比中建交以来，双方人员往来密切，包括埃诺省与中国有关省市建立了多对友城关系。非常高兴在中华人民共和国成立70周年之际，在埃诺省举办“友好四川”走进比利时活动，相信这将进一步拉近比中友谊，促进双方务实合作。

开幕式上，主办方还为观众呈现了具有四川特色的“璀璨天府”文艺演出，川剧“变脸”、四川茶艺等博得观众满堂喝彩。开幕式前，与会嘉宾还观看了“印象天府”图片展、“文化天府”非遗展、“物美天府”货物展等。

“友好四川”走进比利时系列活动于10月17日至19日在天堂动物园举行，主要包括“印象天府”图片展、“文化天府”非遗展、“魅力天府”宣传展、“物美天府”货物展、“品味天府”川菜品鉴、“璀璨天府”文艺演出等项目。本次活动由四川省人民代表大会常务委员会、中国驻比利时大使馆、中国驻欧盟使团主办，四川省人民对外友好协会、比利时中国友好协会承办。

在活动现场，比利时民众品美食美酒，同非遗传承人互动，学做剪纸、画糖画，在体验中认识中国文化，了解四川和中国。

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