中企承建安哥拉奎托机场投运

奎托机场新航站楼

人民网德班10月19日电 （记者 万宇） 安哥拉奎托消息：当地时间10月18日下午，由中国铁建二十局集团承建的安哥拉奎托的若阿金·卡潘古机场举行竣工典礼。安哥拉总统洛伦索，交通部部长德阿布雷乌，比耶省省长奥伏兰度等出席，上千名奎托市民众中国铁建二十局参建者参加典礼。

奎托机场位于安哥拉中部的比耶省奎托市，是安哥拉政府的重点工程之一，也是安哥拉比耶高原的重要空中交通枢纽。该项目施工任务主要包含新建航站楼、贵宾楼及塔台拆除扩建改建原有的垃圾转运站、生活及消防水泵房、室外工程，还需建设航管楼、货运站、动力中心、行李及安检弱电工程，项目总造价4500万美元，全部采用中国标准设计。

奎托机场改扩建项目自2017年2月23日开工以来，管理施工团队克服人员组织难度大、物资设备匮乏、专业性强、各专业配套施工难度大等难题，成立技术攻关小组，优化设计图纸，攻克技术难点，确保工程施工优质、高效推进。项目累计聘用安哥拉当地劳务上千人次，并培养出500多名装修、机械、测量、维修等方面的技术人员，促进当地就业和技术发展。项目开工以来从未发生一例安全事故，累计收到40余次业主表扬信函。 10月16日，机场完成初步验收，全面移交安哥拉国家机场经营及航空管理公司，进入两年质保期。

安哥拉国家机场经营及航空公司杂志曾发表文章称："奎托机场由国际承包商中国铁建二十局集团承建，建筑材料和系统配置采购来自安哥拉当地和中国，工程质量非常保障，中国铁建二十局集团值得信赖！" 该机场还曾被安哥拉副总统德索萨称赞为"安哥拉最漂亮的机场"，其建设速度还刷新安哥拉民用机场的历史记录，成为该地区新地标。

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