中国诗歌敲开墨西哥听众之耳

中国朦胧派诗人欧阳江河在第八届墨西哥国际诗歌节上朗诵诗歌。人民网刘旭霞 摄影

人民网墨西哥城10月18日电 （记者 刘旭霞） “钥匙从天上掉到地上的声音，捡起来一听，里面有个上了锁的歌喉……”在10月17日开幕的第八届墨西哥城国际诗歌节上，中国朦胧派诗人欧阳江河用其抑扬顿挫的声调和丰富的情感朗诵其诗歌《开耳》、《字非心象》、《星期日的钥匙》，引来众多墨西哥听众的热烈追捧。

参加当天朗诵会的墨西哥诗人哈姆雷特·阿亚拉表示，在欣赏欧阳江河在用中文朗诵诗歌时，仿佛在欣赏一首悦耳的音乐，欧阳江河为现代诗歌的发展树立了学习典范。

在墨西哥城国际诗歌节开幕前夕，欧阳江河在墨西哥学院举办的诗歌鉴赏会上与其诗歌译者巴布罗·罗德里格斯共同用中西双语朗诵了《一半的一半》、《谁去谁留》、《梦见老虎》等诗作，博得现场师生的阵阵掌声。

在谈到对西班牙语诗人的印象时，欧阳江河说，“博尔赫斯的诗优雅神秘，聂鲁达的诗具有古代游吟诗人的广阔性和歌唱性，帕斯的诗歌理性智慧、具有文化历史和哲学的内涵，阿莱克桑德雷的诗歌崇高、绚丽和忧伤”，他们的诗歌犹如空气一般不知不觉对自己的诗歌创作造成潜移默化的影响。

在欧阳江河看来，“好的中文不等于美文，好的中文是说给全世界听的，而伟大的诗人是用私人化的语言来写公共性的东西，墨西哥诗人帕斯的诗歌就达到了这种高度。”

据介绍，欧阳江河的诗作被称作“具有一定的跨文化性和跨语言性”，已被译成英语、法语、德语、西班牙语、俄语、意大利语等十多种语言，在国际诗坛产生广泛影响。

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