中缅共同举办2019东南亚地区主要疾病预防诊疗培训班

钦妙基教授致辞

人民网仰光10月18日电 （记者 李秉新）由我国科技部牵头与缅甸中央妇女医院共同举办的“2019东南亚地区主要疾病防治诊疗培训班”18日在缅甸仰光举行开班仪式。这是我国连续第6次与一带一路有关国家（也是第2次与缅甸）共同举办这一培训活动。本次培训活动将聚焦于生殖健康。

缅甸中央妇女医院医学总监钦妙基教授在发言中表示，这个培训班举办得非常及时，生殖疾病在一些欠发达国家十分流行，如果婴儿在出生时就患上一些先天性疾病，不仅会给家庭带来痛苦，日后也会成为国家和社会的负担。她说从2016年起该医院就与中国海南医科大学第一附属医院开展合作，派出了10多位医生赴海口进修，同时在仰光建立了3个科研实验室，她感谢中国政府和有关医疗机构再次来到缅甸开展培训工作。她感到特别高兴的是此次双方还将探讨建立新的合作研究项目，双方的科研水平以及感情纽带正在不断加深。她相信在双方的努力下，缅甸一些地区生殖方面的疾病能得到有效控制。

我国驻缅使馆代表苏哲在发言中表示，中缅两国历来是友好邻邦，在双方的发展和改革中，在“一带一路”倡议的指引下，通过不断的交流与合作，两国的胞波情谊不断深化。此次在中国科技部、海南医科大学第一附属医院和香港中文大学共同努力下与缅甸中央妇女医院再次合作，这不仅会进一步提升双方的合作水平，更会直接造福缅甸人民。

海南医科大学副校长黄元华表示，中缅两国在“一带一路”倡议框架下医学领域的合作非常成功。该校第一附属医院与缅甸中央妇女医院去年就签署了共同研究热带疾病有关协议，这既能提高一线医生的诊疗技术水平，也能更多造福所有生活在热带地区的普通人民。他希望学员们学有所成，竭诚为当地百姓服务。

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