2019中法品牌文化峰会在巴黎举行

人民网巴黎10月16日电（记者刘玲玲）2019中法品牌文化峰会15日在巴黎举行。作为中法两国化妆品行业合作与交流的全新平台，本届峰会吸引了百余位中法化妆品领域专业嘉宾出席。本次活动旨在通过企业-企业、企业-政府之间的零距离对接，帮助更多优秀的法国化妆品品牌了解并成功进入中国市场，同时也让更多的中国化妆品企业、经销商与国际接轨，扩大中国消费者的产品选择，为中国化妆品产业的进一步国际化发展添砖加瓦。

本届峰会由上海市奉贤区东方美谷、欧洲时报文化传媒集团—欧时代主办，黛法汉集团承办，中国百货商业协会化妆品国际分会、法国化妆品谷协办。中国驻法国大使馆经济商务处公使衔参赞高元元、法国国会议员雅克·卡坦、上海市奉贤区副区长袁园等出席活动并致辞。

高元元在致辞中表示，中国化妆品市场近几年来飞速发展，化妆品行业已成为中国一个重要的经济产业。第二届国际进口博览会即将举行，不少知名法国化妆品牌都将参展，希望有更多优秀的法国化妆品企业通过本次品牌文化峰会这一平台了解中国政府关于国际化妆品品牌的相关政策，分享中国的发展机遇。

袁园向与会嘉宾介绍了上海市奉贤区的经济发展成果，以及在“引进来，走出去”战略下，给中法企业提供的政策支持。她表示，上海市奉贤区和东方美谷将积极提供便利条件，促进两国化妆品企业的发展。

对于卡坦来说，中国十分亲切。他在致辞中分享了自己与中国商务代表交流的故事，并为法中两国在众多领域的丰硕交流成果感到骄傲。“在我看来，中国企业务实且具有创新精神，相信本届峰会将在化妆品领域为法中两国企业提供更多交流与合作机遇。”他说。

峰会吸引了近50家中小法国化妆品品牌、20余家护肤品领域相关企业参加，他们对开拓中国市场和与中国企业合作抱有极大的热情，十分细致的听取了峰会发言嘉宾的专题讲座并积极地参与商贸洽谈。

围绕“中国市场”和“法国科研”主题，当天峰会举办了两场高峰论坛。从中国政府对化妆品行业的政策解读到中国化妆品销售市场的最新近况，再到法国化妆品市场的最新流行趋势，与会嘉宾分享经验、畅谈合作，现场气氛十分热烈。

据了解，参会品牌将会在中国百货商业协会化妆品国际分会的帮助下，与国内顶尖的线上线下经销商建立起合作关系。奉贤区政府将会在两周后在上海举行的东方美谷化妆品国际大会上接待此次参会企业，并专门在进博会建立法国品牌馆帮助法国企业在中国消费者面前更好的亮相。

(责编：李婷(实习生)、杨牧)