湖南卫视“全球飙计划”启动 中国文化创新体系出海

人民网戛纳10月15日电（记者刘玲玲）10月14日，一年一度的戛纳秋季电视节在法国南部海滨城市戛纳开幕。开幕当天，湖南卫视联合电视节组委会Reed MIDEM，正式宣布启动“全球飙计划”，面向所有国际制作公司和电视平台，征集节目创意。该计划旨在打造下一个引领中国电视新趋势并具备全球发行潜力的现象级节目模式，是湖南卫视原创体系与国际合作的全新战略。

湖南卫视党委书记、常务副总监周雄与各大国际顶级创意平台代表一起拉开“飙旗”发布征集令。周雄在致辞中表示，湖南卫视未来将展开更多更好的跨国合作，拓宽更广的创作领域，养成更多的优质IP。与国际同行实现从相加到相融的专业合作，携手共建新时代的国际电视生态圈。

湖南卫视研发中心主任罗昕向现场的国际同行详细介绍了这一计划，并表示：“飙的英文是BIU，代表着Brave（勇敢）、Innovative（创新）和Unique（独特），希望我们能够找到令人兴奋的、有独特顶层设计的创意。”

据介绍，“全球飙计划”中脱颖而出的创意，不仅会获得现金奖励，同时后续湖南卫视还会全面投入大量的资源打通从创意到落地的通路，包括前期创新研发力量的投入、样片的制作、季播上档甚至后续的全球模式发行等。

今年，湖南卫视开启中国文化从“内容出海”到“创新体系出海”的新篇章。原创节目《声临其境》《摇啊笑啊桥》陆续与海外发行公司签约；4月《声入人心》模式成功落地北美；9月《神奇的汉字》亮相“一带一路”国家乌克兰；再到如今将国内目前最强大的节目生产体系“飙计划”扩大到全球范围，聚集翻倍的创新力量，并将在2020年举办戛纳国际模式大赛。“全球飙计划”这一汇聚世界顶级创意，跨越文化和语言壁垒的原创战略体系，将成为展示中华文化无穷魅力的又一重要桥梁。

戛纳电视节每年春季和秋季各举办一次，是全球规模和影响力最大的国际视听产品和数字内容交易市场之一。本次秋季电视节共吸引来自100多个国家和地区的上万名业内人士参加，将持续至18日。

(责编：贾文婷、徐祥丽)