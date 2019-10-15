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时隔4年 排洪“地下神殿”再次满负荷运转 负责人“胆战心惊”

2019年10月15日17:48  来源：人民网-日本频道
 
台风过后第三天的“首都圈外围排水系统”。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）
台风过后第三天的“首都圈外围排水系统”。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

人民网东京10月15日电（李沐航）据《朝日新闻》网站报道，位于埼玉县春日部市素有“地下神殿”之称的“首都圈外围排水系统”在本次的19号大型台风来袭时，为防止河流泛滥起到了极为重要的作用。其主要工作原理即为在调压水箱中储水，随后用水泵向江户川排水。

“首都圈外围排水系统”于2006年完工，此次的满负荷运转，是继2015年关东、东北暴雨导致茨城县鬼怒川流域河水泛滥以来的第二次。

“首都圈外围排水系统”位于地下50米深处，全长6.3公里，拥有全球最大的排水渠。该巨型排水系统紧邻中川、仓松川、大落古利根川、幸松川以及18号排水渠，每当河流及排水渠水位上涨并超出警戒水位时，调压水箱便会开始储水，防止河水泛滥。

江户川河川事务所相关人员透露，12日上午11点半，来自18号排水渠的河水便开始涌入该排水系统，到傍晚6点时，4条河流1条排水渠开始全面向这里排水。该人员表示，此次台风导致“首都圈外围排水系统”所对应的河流及排水渠同时超出警戒水位，是非常罕见的。当日晚7点10分，工作人员开始使用水泵将排水系统中的储水向江户川排水，江户川全长59.5公里、流域面积约200平方公里。但是，13日早间，江户川的水位也开始上涨，负责人多次表示，当时的形势已经让他“胆战心惊”了。万幸的是，随后江户川水位开始下降，直至现在，这里都在正常的储水和排水了。

“首都圈外围排水系统”一次储水量可达67万立方米，与位于东京池袋的“Sunshine 60”大厦的容量相同（“Sunshine 60”为60层建筑物）。12日至14日早间，该排水系统已排水1千万吨，相当于15个“Sunshine 60”大厦。此次排水系统的排水量是2015年关东、东北暴雨的2倍，当时的排水量达到1900万吨。

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(责编：贾文婷、徐祥丽)
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