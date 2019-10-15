我们的友谊超越一切——中美首对友好城市结好40周年侧记

人民网南京10月15日电（记者刘歌）十月金陵，丹桂飘香。为庆祝中美首对友好城市结好40周年，美国圣路易斯市市长莉达·克鲁森一行不远万里，来到南京。

这是克鲁森任市长后的首次外事访问。听说记者专程从北京赶来采访，她非常惊喜。她在接受记者采访时说：“与南京的友谊，对于我们来说，太重要了。所以，我首访的第一站就是中国南京。我是圣路易斯连续访问南京的第6任市长，我非常荣幸，能继承这一传统。我们的友谊将超越一切政治和不确定的干扰因素，永久传承。这是两市人民之间、中美人民之间的传统友谊！”

1979年11月2日，南京市与圣路易斯市结为中美之间第一对友好城市。圣路易斯市位于美国密苏里州密西西比河之滨，是美国中部重要的交通枢纽。40年来，两市友好合作关系稳步发展，在经贸、科教、文化、医疗等领域的合作取得了显著成效，既推动了城市发展，也造福了两市人民。

“我的办公室，就如同圣路易斯的‘国际事务部’，负责所有与外贸、投资相关的事务。” 世贸中心圣路易斯分会主任蒂姆·诺瓦克对记者说，这是我第19次来中国，我到过中国多地、目睹了中国创造的经济奇迹，深知与中国友城结好的重要性和特殊意义。总部位于圣路易斯的艾默生电气公司多年来参与了南京市多个重大工程项目的建设。与南京合作，让友城互利，这比什么都有说服力。”

传承友谊，互利合作，40年结好的纽带不止这些。圣路易斯市友城委员会主席尼尔·佩里曼指着手机上的照片对记者说：“这是我的小儿子来南京实习时和中国朋友们的合影。你看，他们多开心，就像一家人！虽然只住了一个月，他已经开始学汉语了。”

佩里曼是职业律师，委员会的其他成员和他一样，都是在本职工作之余推动两市友好，没有专职和全职的工作人员。他说，40年结好的背后，是双方共同的努力和付出，在这方面，南京市外事办公室的同事们做了大量的工作，他们高度负责、持之以恒，两市友好，他们功不可没。

克鲁森说，圣路易斯和南京的友城关系是40年前正式由两市政府确定的，但是这层关系的继续加强与持续活力是源于讲座城市的人民。

10月14日上午，圣路易斯市向南京赠送了一座美国棒球手的雕塑，它以美国著名的、圣路易斯最为之骄傲的棒球队——红雀队的运动员为原型，这座7英尺高的雕塑，还有一个“兄弟版”在圣路易斯市，以一名南京运动员为原型，背号为“40”，象征着南京与圣路易斯市结好40周年。

两座雕像，相隔万里，却将两个城市紧紧相连，具有重要的象征意义。

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