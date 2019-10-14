德国小伙与中国艺术家联袂表演山东快书与快板联唱《武松赶会》。记者 任彦 摄

人民网卢森堡10月14日电 （记者 任彦）说学逗唱满堂彩，欢声笑语乐开怀。13日晚，“世界说唱与幽默艺术展演”在卢森堡举行。来自中国、加拿大、法国、德国和日本等多个国家的说唱艺术家欢聚一堂，通过诙谐生动的表演，不仅给当地民众带来了欢乐，也集中展示了中国曲艺的独特魅力。

相声是中国曲艺表演艺术之一，对于不懂中国文化和汉语的人来说，很难享受相声带来的乐趣。为了突破文化和语言障碍，来自中国和法国的三位青年相声演员分别运用中文、英文和法文表演了相声《欢歌笑语》。三种语言在融合和碰撞中不仅生动诠释了相声的内涵，而且又闹出不少新的“笑话”，观众席不时响起热烈的掌声。

加拿大喜剧演员大山“侃大山”，把脱口秀与单口相声有机结合，分享了自己在学习汉语的过程所发生的有趣的故事，在亦庄亦谐的讲述中让观众感受到汉语的丰富多彩和中国文化的博大精深。来自德国的一名小伙一开口就惊艳四座，他的汉语讲得畅快流利，如果不见其人，则很难听出来这么标准的普通话是出自外国人之口。他和中国一位艺术家联袂表演山东快书与快板联唱《武松赶会》，让人忍俊不禁。

四川清音与苏州评弹联唱韵味悠长，让人感受到中国传统文化婉转柔和的一面，而川剧变脸和口技表演则又让人感受到中国传统文化灵动活泼的一面。当表演变脸和口技的演员与台下观众进行互动时，现场气氛被点燃，喝彩声此起彼伏。

“世界说唱与幽默艺术展演”是首届“国际说唱幽默艺术节”的压轴大戏。该艺术节由国际说唱艺术联盟主办，在10月11日开幕。本届艺术节还有其他两大板块，分别是“国际说唱艺术联盟年会”和“世界说唱艺术研讨会”。国际说唱艺术联盟于2017年11月在卢森堡成立，是说唱艺术和幽默艺术的非营利性国际联合组织，通过联系世界各国和地区的传统说唱艺术与幽默艺术团体、艺术家和艺术工作者，促进世界各国和地区间说唱和幽默艺术的交流与合作。

国际说唱艺术联盟首任主席、中国著名相声表演艺术家姜昆对人民网记者说，中国曲艺正在大踏步走向世界，现在越来越多的外国朋友喜欢中国曲艺，此次参加演出的各国艺术家都是中国曲艺的爱好者和传播者，“我相信，通过说唱艺术这一喜闻乐见的艺术形式，世界人民可以更好地了解中国和中国文化。”国际说唱艺术联盟副主席兼秘书长、卢森堡知名华人作曲家朱培华表示，卢森堡民众对中国文化特别感兴趣，当晚有卢森堡各界400多人观看了演出。

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