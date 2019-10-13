新中国成立70周年图片展在莫斯科举行

人民网莫斯科10月13日电（记者殷新宇）为庆祝中华人民共和国成立70周年暨中俄建交70周年，由新华社旗下中国图片集团主办，俄罗斯记者协会及俄PhotoPro公司承办的"美好生活的向往--致敬新中国成立70周年图片展"日前在莫斯科中央记者之家开幕。驻俄罗斯大使张汉晖，俄记协主席索洛维约夫，俄前国务秘书兼外交部副部长、联邦委员会（议会上院）议员卡拉辛，新华社亚欧总分社社长范伟国，俄中友好协会第一副主席库利科娃出席并致辞，俄国家杜马、两国媒体代表、驻俄中资企业代表约100人出席。

此次图片展包含了新中国发展各个时期的照片，这些摄影作品再现了新中国70年一路走来点点滴滴的细微变化和巨大成就。通过大主题、小切口，以普通的民众为主题，完整再现中国人的生活记忆，串联出整个时代发展变迁的脉络历程，展现中国人民在中国共产党的带领下，努力奋斗、积极参与祖国建设，在奋斗的过程中收获幸福的故事。为了增加当地民众的亲切感和接受度，展览还专门选取了20幅反映中俄人民友好交往的图片一同展出。

张汉晖大使表示，在新中国成立70华诞之际，在中俄两国人民喜迎建交70周年之时，举办此次展览具有极为特殊的意义。新华社提供的大量珍贵历史图片，使我们有机会一起回顾新中国和中俄关系走过的70年不平凡历程。过去的70年里，中国共产党团结全国各族人民，艰苦奋斗，砥砺前行，将人民对美好生活的向往作为奋斗目标。过去的70年里，中俄关系一步一个脚印，走得坚实而铿锵有力。新时代中俄全面战略协作伙伴关系得益于两国元首的战略引领，是两国人民从自身发展实际出发作出的正确选择，体现了中俄关系发展的高水平和生命力。站在新的历史起点上，中俄都面临着提高人民生活水平、实现经济持续良好发展的共同任务。在两国元首战略引领下，历经考验的中俄关系必将走深走实，为两国发展和人民幸福带来切实利益，为地区和世界和平与稳定作出更大贡献。

范伟国作为主办方代表向与会者详细介绍了新华社的发展情况及与俄同行的交流与合作，并表示愿继续为深化两国媒体合作，推动两国关系发展作出应有贡献。俄记协主席索洛维约夫、卡拉辛议员、库里科娃第一副主席等人纷纷表示，新中国成立70年来，建设成就举世瞩目，人民生活发生翻天覆地变化，中国的国际地位不断提升，对此表示钦佩和祝贺。作为俄中关系的见证者和参与者，愿发挥自身作用，继续推动两国媒体合作和双方友好事业的发展，让两国和两国人民的关系好上加好。

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