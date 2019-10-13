台风19号过境东日本地区 造成10人死亡 16人失踪 128人受伤

人民网东京10月13日电（李沐航），今年第19号大型台风“海贝思”于12日晚过境关东地区，东京地区也在当晚发布“5级警报”及“河水泛滥警报”。日本政府通过电视、网络、手机以及户外广播不断提醒民众尽量往高处转移或前往最近的避难所。

13日上午，日本首相安倍晋三在官邸召开的紧急灾害对策总部会议时表示，要进一步掌握受灾情况，将拯救生命放在第一位。他同时提醒日本民众，不要大意，一定要注意泥石流、河水泛滥。随后，安倍晋三对本次台风导致死亡的遇难者表示哀悼，并对所有受灾民众表示慰问。他说，现在除警察、消防、海上保安厅外，也派出了2万7000名自卫队队员全力参与救灾活动。

据日本媒体统计，截至发稿时，因受19号大型台风影响，日本神奈川县、枥木县、岩手县、宫城县、福岛县、群马县、千叶县共计10人死亡，福岛、长野等7县共计16人失踪。另外，受灾的28个府、县中共计128人受伤。最新伤亡数据仍在进一步统计中。

截止13日上午9时，本次大型台风造成首都圈及静冈县等地区共计20万户以上停电，东京电力公司正全力抢修。由于受上个月15号台风影响，目前千叶县南房总市、市原市、鸭川市、富津市、旭市、君津市等地合计10万5800户仍处于大规模长期停电中。

另外，神奈川县横须贺市、川崎市、横滨市、镰仓市、三浦市等地共计6万6900户停电；茨城县鹿嶋市、取手市、行方市等地共计2万5500户停电；静冈县伊东市、下田市等地共计1万7000户停电；东京都6300户、枥木县6200户山梨县5000户、群马县3400户、埼玉县2500户也正处于停电中。

日本经济产业省表示，东京电力公司现有的160台发电车加上其余电力公司的发电车预计达到约360台，首先会派往千叶县、茨城县等地医院进行供电作业。

根据“全国24小时降水量”（截止13日上午11时）统计，目前宫城县丸森町笔甫降水量达564mm、神奈川县箱根町535.5mm、埼玉县秩父、浦山433.5mm、福岛县川内村423mm、岩手县普代村412.5mm。

交通方面，JR东日本发布的最新消息表示，目前，上越新干线已于13日上午9时许依次恢复运行。而北陆、东北、秋田各新干线的恢复运行时间尚未公布。

据了解，目前，首都圈内各条线路也正在积极抢修、检查各路段情况，在确认安全后，各铁路运输随后会依次恢复运行。日本运输部门也提示民众，现阶段出行，前往目的地与平时相比会花费大量时间。

13日，全日空、日本航空表示，其在羽田、成田机场起降的全部国内航班停航，因停航、延误的国际航班，起飞时间延至14日或待定。根据13日各航空公司上午统计报告显示，日本全国共有818个航班停航。其中，全日空在羽田、成田机场共有297个起降航班停航；日本航空在羽田、大阪机场共有284个起降航班停航。其余各航空公司共有237个起降航班停航。

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