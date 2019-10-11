人民网新德里10月11日电（记者 管克江 王海林）中国商务部于10月10日组织企业赴印度开展贸易促进活动，以加强中印之间经贸往来，推动两国企业务实合作，促进双边贸易平衡发展。来自矿产、资源、化工、食品、药品等行业的34家大型骨干企业参加了活动。

10月10日下午，中国商务部和印度商工部在德里联合举办中国-印度贸易项目签约仪式和对接洽谈。双方相关政府部门、行业协会、企业代表150余人参加活动。签约仪式上，中国商务部外贸司二级巡视员刘长于、印度工商联合会执行委员会成员萨尼、中国驻印度使馆参赞朱晓红和印度出口组织联合会主席萨海分别致辞。

刘长于说，近年来，中印两国战略互信不断加深，经贸合作取得长足发展，为构建新型大国关系奠定了坚实基础。习近平主席和莫迪总理多次会面会晤，牢牢把握和引领两国关系发展，武汉会晤开启的中印关系新气象不断向前推进。2018年，中印双边贸易额达到955亿美元，再创历史新高。截至目前对印投资已超过80亿美元，在印完成基础设施建设超过500亿美元，为印度经济发展发挥了积极作用。作为世界上仅有的两个拥有10亿多人口的发展中大国，中印都在聚焦发展，两国近30亿人口的巨大市场，不仅是两国开展持久经贸往来的合作之基，而且必将成为世界经济增长的活力之源。

“中国是印度重要的经贸合作伙伴，对于印度来说，中国是机遇而不是威胁，这是印度业界的共识。”萨尼表示，印度高度重视中国在印度经济增长中的贡献，印中两国牢固可靠的经贸关系，符合双方的共同利益，印度对发展印中经贸合作抱非常乐观态度。许多中国品牌如小米、海尔、OPPO在印度可以说是家喻户晓。萨尼认为，越来越多的中方企业赴印投资，参与到“印度制造”中来，现在已有1000多家中资企业参加印工业园建设，同时也有120多家印度企业在中国从事信息技术、纺织、食品加工等领域，中印两国合作前景十分广阔，

中国驻印度使馆朱晓红参赞就如何促进印度商品更好地进入中国市场提出了建设性的意见。她表示，印度在农产品、药品、手工艺品等方面具有一定优势，希望印方企业不断加强对中国市场的了解，开发符合中国消费升级需求的创新产品，赢得越来越多的中国消费者青睐。中方欢迎印度企业积极参与进口博览会，利用这个平台将“不可思议的印度”展现给中国。

本次活动中，双方企业共签署128项贸易协议，金额超过30亿美元，签约产品涉及矿产品、化工品、农产品、医药品等印方优势产品，举办了糖业对接活动，签署5万吨原糖采购合同。签约仪式后，中方企业与90多家印方企业进行了深度对接，双方企业对进一步加强贸易合作表现出极大的热情和信心。

此次活动由中国商务部外贸发展事务局和印度工商联合会承办。

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