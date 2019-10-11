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《中国企业在欧发展报告（2019）》在布鲁塞尔发布

2019年10月11日20:18  来源：人民网-国际频道
 
《中国企业在欧发展报告（2019）》发布现场。记者 任彦 摄
《中国企业在欧发展报告（2019）》发布现场。记者 任彦 摄

人民网布鲁塞尔10月11日电 （记者 任彦）欧盟中国商会11日在欧盟总部所在地布鲁塞尔发布首份旗舰报告，全面总结了中资企业近年来在欧洲所开展的主要业务，并向欧盟机构和成员国政府提出一揽子政策建议，以便进一步改善中资机构在欧盟的营商环境。

这份名为《中国企业在欧发展报告（2019）》的文件由欧盟中国商会和全球知名咨询公司罗兰贝格联合发布。欧盟中国商会于2018年8月31日在比利时布鲁塞尔注册成立，旨在加强对欧盟的政策研究，推动与欧盟机构的沟通交流，为在欧中资企业争取更好的营商环境。目前，欧盟中国商会共有50多家会员单位，涵盖金融、能源、交通、机械、通讯、医疗、冶金等各行业。

欧盟中国商会首任会长周立红在发布会致辞中表示，欧盟中国商会代表了在欧盟的900多家中国企业，商会也得到了欧盟机构和一些欧洲合作伙伴的大力支持，“我们在报告中传达了许多积极信号，中国企业家对欧盟5亿人口的大市场有信心，对欧盟的商业伙伴和高素质的雇员的专业精神有信心。中欧作为两大文明，两大市场，潜力无限，机会良多。”

罗兰贝格全球合伙人王欣在致辞中表示，该报告是在深入调研的基础上完成的，调研发现，中国企业在欧盟的定位并非仅停留在谋求市场层面，而是将欧盟视为企业全球化发展的重要战略支点，越来越多的中国企业在欧盟设立了研发中心、制造工厂，并重视技术创新，致力于长远发展。欧盟为中国企业的发展提供良好的政策环境，中国企业也会为欧洲的高质量发展带来巨大效益。

报告认为，中国企业在欧洲遇到的挑战主要有：欧盟对外资的审查日益趋严，使得中国企业在能源、人工智能、通讯、半导体等关键领域准入受限，且整体时间成本和不确定性增加；针对科技、能源等特定领域以及国有企业，因受政治与舆论导向而产生误解，对中国企业正常开展业务进行限制；中国企业在欧开展业务时，因对当地法律法规、办事规章不熟悉走了许多弯路，本地的投资服务型扶持机构供不应求；中国企业与当地政府缺乏定期的沟通渠道，致使政府不了解企业诉求，企业也常面临诉诸无门的情况；中国企业因缺乏积极发声的意识，与当地的行业协会及民众产生距离；中欧企业的治理模式存在一定差异，造成企业运营时出现劳资摩擦。

报告指出，这些挑战虽未动摇整体中国企业对在欧洲发展的信心与决心，但难免拖慢企业发展的步伐，一定程度上抑制了原生的发展潜力。报告建议：欧盟应坚定自由市场方针，拒绝商业问题政治化，尊重双方的意识形态、政治体系及文化传统，求同存异，拓展务实合作；在具体交流合作中，欧盟切忌一叶障目，仅因中方在一些行业的优势而产生警惕心理，或是用零和思维来衡量中欧经贸关系；关注重点不应局限于当下，而应高瞻远瞩，放眼前沿科技与新兴领域的增量市场，以中欧携手擘画全球尖端科技发展为目标；欧盟地方应给予中方企业务实协助，如信息分享、资源对接、流程优化等，些许帮助可为中国企业在欧发展雪中送炭，从而使中国企业为当地的经济发展做出更大的贡献。

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(责编：刘洁妍、杨牧)
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