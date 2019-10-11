中国西藏图片展在蒙古国成功举办

人民网乌兰巴托10月10日电（记者 霍文）“新发展·新面貌”——中国西藏图片展10日在蒙古国首都乌兰巴托中央美术馆成功举办。图片展展出了蒙古国媒体学者代表团访问中国西藏自治区期间拍摄，反映当代西藏社会经济发展、文化艺术、百姓生活等各个方面百余幅图片，记录了近几年中国西藏经济繁荣、人民幸福、民族团结的美好瞬间，给蒙古国民众打开了一扇了解中国西藏的窗户。

中国驻蒙古国大使邢海明在开幕式致辞时，他首先介绍了中国西藏和平解放和民主改革以来的历史。他说，中国西藏是世界屋脊，是世界各国人民普遍向往的雪域净土和佛教圣地。1949年10月1日新中国成立。1951年5月23日，中国西藏和平解放；1959年，西藏进行了影响深远的民主改革，废除了封建农奴制，百万农奴得到彻底解放，成为国家和社会的主人。60年来，在中国中央政府和全国人民的大力支持下，西藏各族人民顽强拼搏，共同建设美好家园，把贫穷落后的旧西藏建设成了经济繁荣发展、社会全面进步、生态环境良好、人民生活幸福的新西藏。

邢大使说，前不久，蒙古国媒体学者代表团访问了中国西藏，用手中的镜头和笔客观记录了中国西藏发展的情况。为向蒙古国民众展示真实的西藏，代表团回国后精心组织了此次图片展，印制了访问行纪和介绍手册，为渴望了解中国西藏的蒙古国朋友们打开了一扇图文并茂的直观窗口。希望此次图片展能加深蒙古国人民对中国西藏的了解，为中蒙民心相通添砖加瓦。

蒙古国教文科体部部长巴特尔比勒格部长表示，蒙古国和中国西藏有着深厚的历史文化渊源，很多蒙古国民众信仰藏传佛教，非常希望了解新时代的西藏。近年来蒙古国社会各界多个代表团访问西藏，亲眼目睹了西藏的发展成就和人民的幸福生活。蒙中两国人文交流蒸蒸日上，希望今后这样的交流活动越办越多，越办越好，让蒙中两国人民增进了解和友谊。

当日，前来参观的蒙古国观众们认真观看了图片。他们表示，通过中国西藏图片展、西藏文化月等一系列活动，看到了中国西藏人民的幸福生活，对西藏的发展成就和风土人情有了新的认识，这些都是在中国中央政府领导和支持下取得的成就。

中国驻蒙古国大使馆政务参赞高凤英、政治处主任顾一鸣，蒙古国媒体学者访问中国西藏代表团团长恩赫策策格等中蒙两国嘉宾和文艺、宗教、媒体、学生等社会各届人士近百人出席图片展活动。

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