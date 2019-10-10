中方迫使美企放弃自己价值观？外交部回应

人民网讯 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持今日例行记者会。

有记者问：近来，美国一些官员、议员和媒体围绕休斯敦火箭队经理涉港言论引发的风波表示，中方正日益利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观，美国企业应就此作出抉择。请问中方对此有何评论？

耿爽答：近年来，外商在华投资营商环境持续得到改善，中国已经连续多年成为世界各国企业最为青睐的投资目的地之一。具体到美国企业，根据我看到的最新调查数据，97%的受访美国企业表示在中国市场盈利，74%的中国美国商会成员企业计划进一步扩大在华投资。如果按照美方某些人的说法，难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？

这里我想强调，中方将一如既往地欢迎包括美国企业在内的外国企业来华投资兴业。我们为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会改变，保护在华外国企业合法权益的政策也不会改变。

同时，我们也会继续秉持开放包容的心态，在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上积极与国际社会交流互动，欢迎外国机构和人士来华开展交流与合作。

全文如下：

问：当地时间9日下午，土耳其对叙利亚东北部地区采取了军事行动。土耳其总统埃尔多安发推特称，土耳其武装部队和“叙利亚国民军”对库尔德工人党、库尔德武装“人民保护部队”和“伊斯兰国”恐怖分子发起“和平之泉”行动，旨在消灭试图在土南部边境建立的恐怖主义走廊，建立“安全区”，彻底消除土面临的恐怖威胁。中方对此有何评论？

答：中方始终认为，叙利亚的主权、独立和领土完整必须得到尊重和维护。我们注意到，各方普遍对土耳其军事行动可能引发的后果感到忧虑，敦促土方保持克制。

近期，叙利亚问题政治解决势头上升。国际社会有关各方应该共同努力为推动叙利亚问题政治解决创造良好条件，避免给叙利亚局势增添新的复杂因素。

问：美国领导人对NBA与中国的争端发表了评论，称此事应由NBA和中国自己解决。但他同时也批评了金州勇士队和马刺队的教练，称他们迎合中国，只敢说美国的坏话，不敢说中国的坏话。你对此有何评论？

答：关于NBA的问题，前两天我已经作出了回应，就不重复了。这里我想再强调一点，无论在中国，在美国，还是在其他国家，开展交流合作的一个重要前提就是要相互尊重。

问：昨天，巴基斯坦总理伊姆兰·汗结束了访华行程。他在非常友好的氛围中与中方领导人举行会见、会谈，之后还会见了中国企业家，并表示愿在中巴经济走廊框架下为中国企业提供更多投资机会。你如何评价伊姆兰·汗总理此次访华成果？

答：10月8日至9日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗来华出席2019年中国北京世界园艺博览会闭幕式并对中国进行工作访问。中方高度重视此访，习近平主席、李克强总理、栗战书委员长分别同伊姆兰·汗总理会见、会谈，就双边关系以及共同关心的问题深入交换意见。

双方一致同意，保持密切高层交往和更紧密的战略沟通，及时就重大问题协调立场。高标准推进中巴经济走廊建设，把走廊打造成为“一带一路”高质量发展的示范工程。加强基础设施、经贸、财金、产能等领域合作，采取有力措施促进中巴贸易更加平衡发展，实现互利共赢、共同发展。双方还同意加强在联合国、上合组织等多边机制的沟通合作，共同维护地区和平稳定。

访问期间，双方签署了基础设施建设、执法安全、文化教育、媒体等领域多项合作文件。

伊姆兰·汗总理此访取得丰硕成果，将为中巴全天候战略合作伙伴关系增添新的动力。

问：昨天，美国国务卿蓬佩奥称，中国政府应对中国在新疆的“虐待”行为负责。你对此有何评论？

答：一段时间以来，美方打着宗教人权的幌子，一而再、再而三地攻击抹黑中国的治疆政策，发表毫无根据、悖离事实的错误言论，中方对此表示强烈不满，坚决反对。

我们多次说过，新疆事务纯属中国内政。涉疆问题不是人权问题，而是反暴恐和反分裂问题。近千名外国使节、国际组织官员、媒体人士先后访问新疆，他们都亲眼看到，新疆自治区采取的预防性反恐和去极端化措施取得了显著成效，不仅没有损害当地民众的宗教信仰自由，而且对国际反恐事业做出了重要贡献。

当前，新疆政治稳定、经济发展、民族团结、社会和谐。美方政客的谎言欺骗不了世人，只会进一步暴露其不可告人的政治目的。我们奉劝他们摘下有色眼镜，摒弃过时的冷战思维，停止抹黑攻击中国，停止利用涉疆问题干涉中国内政。

问：日前，北京市宣布解除与捷克布拉格市的友城关系，请问你对此有何评论？

答：2018年11月以来，捷克布拉格市新一届市政当局主要官员等人，无视国际关系基本准则和国际社会共识，不顾中方严正立场和强烈反对，屡屡在台湾、涉藏等涉及中方核心利益的重大问题上采取错误行动并发表不当言论，粗暴干涉中国内政，公然挑战同北京市的友城关系，严重破坏了两市开展交往的政治前提和基础，造成恶劣影响。鉴此，北京市已经宣布解除与布拉格市友城关系，暂停双方一切官方往来。

中方同时也注意到，包括泽曼总统等政要在内的捷克各界有识之士已对布拉格市政当局的错误行径提出谴责。我想强调，推动中捷战略伙伴关系在相互尊重、平等互利基础上不断向前发展符合双方利益。我们希望布拉格市政当局早日认识并纠正错误，为双方恢复交往与合作创造条件。

问：中方是否认为对新疆的成功治理应归功于中国政府的治疆政策？

答：刚才我已经说过了，当前新疆政治稳定、经济发展、民族团结、社会和谐，形势一片大好。中方在新疆采取的预防性反恐和去极端化措施，得到了新疆2500万各族人民的支持和拥护。事实也证明，这些举措取得了积极成效。这不仅有利于维护新疆地区的稳定，也为国际反恐实践作出了贡献。

问：近来，美国一些官员、议员和媒体围绕休斯敦火箭队经理涉港言论引发的风波表示，中方正日益利用市场前景和商业手段操控美国企业，迫使他们放弃自己的价值观，美国企业应就此作出抉择。请问中方对此有何评论？

答：近年来，外商在华投资营商环境持续得到改善，中国已经连续多年成为世界各国企业最为青睐的投资目的地之一。具体到美国企业，根据我看到的最新调查数据，97%的受访美国企业表示在中国市场盈利，74%的中国美国商会成员企业计划进一步扩大在华投资。如果按照美方某些人的说法，难道这些美国企业都被迫放弃了自己的价值观吗？都遭到了中方的操控吗？

这里我想强调，中方将一如既往地欢迎包括美国企业在内的外国企业来华投资兴业。我们为各国企业在华投资创造良好环境的政策不会改变，保护在华外国企业合法权益的政策也不会改变。

同时，我们也会继续秉持开放包容的心态，在相互尊重、平等相待、互利共赢的基础上积极与国际社会交流互动，欢迎外国机构和人士来华开展交流与合作。

问：据报道，苹果公司已经发表声明，决定下架一款可能帮助香港示威者识别警察行踪的APP。中方对此有何评论？

答：昨天，我已经就此事作出原则回应。今天，我注意到事情的最新进展。这里我要重申，近来发生在香港的极端暴力犯罪行为挑战香港的法治和社会秩序，威胁香港市民的生命和财产安全，破坏香港的繁荣稳定。对于这种极端暴力犯罪行为，理应予以反对和抵制，而不是支持和纵容。

问：报道称，中方计划收紧与反华群体有关联的美国公民赴华签证申请。你能否确认？

答：昨天我已经回答了这个问题，你可以上网查询一下。

问：新一轮中美经贸高级别磋商很快将在华盛顿举行。有报道和分析称，中方可能愿在不触及核心问题的前提下采取一些具体举措，比如大量购买美国农产品，以便双方至少达成一个框架性协议，从而使两国在下月APEC领导人非正式会议时能进一步谈判，达成最终协议。你对此有何评论？

答：关于新一轮中美经贸高级别磋商，前两天我已作出原则回应。至于磋商的具体情况，建议你向主管部门询问。

问：有报道称，在此次中美经贸高级别磋商之前，美国总统特朗普同意允许部分美国公司向华为公司供货。如果属实，中方对此举是否欢迎？

答：中方多次就美方动用国家力量打压华为等中国企业表明了立场。我愿再次强调，美方有关做法既不光彩，也不道德，更是违背了美方一向标榜的“市场经济原则”。中方敦促美方停止对华为等中国企业的无理打压和制裁，以公平、公正、非歧视方式对待中国企业，多做有利于促进中美经贸合作健康稳定发展的事，而不是相反。

问：中国领导人明天即将访问印度。习近平主席是否将与印度总理莫迪讨论克什米尔问题？另外，印度政府已经同意向华为公司分配印度5G临时频谱，某家印度企业也表示支持华为。中方对此有何评论？

答：中方在克什米尔问题上的立场是一贯和明确的。关于中印领导人第二次非正式会晤的有关情况，我们会及时发布消息，请你关注。

至于你关心的5G问题，华为公司长期在印度开展业务，为印度的经济和社会发展作出的贡献有目共睹。在中国企业参与印度5G建设这一问题上，我们相信印方将基于本国的利益作出独立客观的判断和决定，为中国企业投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

问：我还有一个关于苹果公司的问题。苹果公司称，已将一款新闻类应用程序Quartz从其应用商店下架，因为该应用程序违反了中国法律。你可否提供更多信息？该应用程序如何违反了中国法律？

答：我没有听说过你提到的这一情况。

但我想强调，我们欢迎外国企业到中国来投资兴业，但前提是要遵守中国的法律法规，尊重中国人民的民族感情，这是毫无疑问的。

(责编：刘洁妍、杨牧)