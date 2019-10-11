人民网>>国际

人权的幌子遮不住险恶用心（钟声）

2019年10月11日05:00  来源：人民网－人民日报
 

　　美国商务部打着人权的幌子，在涉疆问题上说三道四、颠倒黑白，将相关中国实体列入出口管制“实体清单”、实施出口限制。这种行径进一步暴露了美方干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心。

　　众所周知，恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，反恐、去极端化是国际社会的共同责任，也是保障人权的必要措施。近年来，新疆通过依法设立职业技能教育培训中心等举措，着力消除恐怖主义、极端主义滋生蔓延的土壤和条件，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，最大限度保障了各族人民的生存权、发展权等基本权利，取得了反恐、去极端化斗争重要阶段性胜利。截至目前，新疆已近三年没有发生暴力恐怖案件。

　　美国商务部对此视而不见，这是对中国治疆政策和成效的肆意污蔑，是对中国人民反恐维稳显著成果的蓄意破坏，更是对中国内政的粗暴干涉，是对中方利益的严重损害。

　　生存权和发展权是最基本的人权，也是保障个人和集体其他权利的前提与基础。如果没有安全稳定的社会环境，人们的生存权和发展权难以得到保障，其他权利更无从谈起。一段时期，新疆深受恐怖主义、极端主义之害，不断发生的恐怖袭击事件造成民众伤亡和财产损失，极大地阻碍了新疆的经济发展和社会进步。消除恐怖主义、极端主义这一严重危害人民生命安全的社会毒瘤，维护人的尊严和价值，保障人民的生存权、发展权，使人民在安宁祥和的社会环境中幸福生活，是世界上任何一个负责任的政府执政的基本理念和根本任务，也是新疆正在进行的生动实践。

　　谣言止于智者，谎言败于事实。相比于美国一些政客的歪曲编造，一些到新疆深入走访过的国际人士最有发言权。2018年12月底以来，先后有数十批外国驻华使节、联合国官员、社会组织、宗教团体、媒体记者等实地参观考察新疆各地的职业技能教育培训中心。通过实地参观访问，许多人认清了真相，理解了新疆开展教培工作的紧迫性、必要性、合法性、合理性。

　　新疆事务纯属中国内政，事关中国主权、安全和领土完整。在涉疆问题上，中国政府和中国人民始终态度鲜明，决不容许任何国家和外部势力干预，中方强烈敦促美方尽快将相关中国实体移出“实体清单”，不要再上演类似美国商务部这样的荒唐闹剧。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）
(责编：牛镛、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved