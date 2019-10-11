人权的幌子遮不住险恶用心（钟声）

美国商务部打着人权的幌子，在涉疆问题上说三道四、颠倒黑白，将相关中国实体列入出口管制“实体清单”、实施出口限制。这种行径进一步暴露了美方干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心。

众所周知，恐怖主义、极端主义是人类社会的共同敌人，反恐、去极端化是国际社会的共同责任，也是保障人权的必要措施。近年来，新疆通过依法设立职业技能教育培训中心等举措，着力消除恐怖主义、极端主义滋生蔓延的土壤和条件，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，最大限度保障了各族人民的生存权、发展权等基本权利，取得了反恐、去极端化斗争重要阶段性胜利。截至目前，新疆已近三年没有发生暴力恐怖案件。

美国商务部对此视而不见，这是对中国治疆政策和成效的肆意污蔑，是对中国人民反恐维稳显著成果的蓄意破坏，更是对中国内政的粗暴干涉，是对中方利益的严重损害。

生存权和发展权是最基本的人权，也是保障个人和集体其他权利的前提与基础。如果没有安全稳定的社会环境，人们的生存权和发展权难以得到保障，其他权利更无从谈起。一段时期，新疆深受恐怖主义、极端主义之害，不断发生的恐怖袭击事件造成民众伤亡和财产损失，极大地阻碍了新疆的经济发展和社会进步。消除恐怖主义、极端主义这一严重危害人民生命安全的社会毒瘤，维护人的尊严和价值，保障人民的生存权、发展权，使人民在安宁祥和的社会环境中幸福生活，是世界上任何一个负责任的政府执政的基本理念和根本任务，也是新疆正在进行的生动实践。

谣言止于智者，谎言败于事实。相比于美国一些政客的歪曲编造，一些到新疆深入走访过的国际人士最有发言权。2018年12月底以来，先后有数十批外国驻华使节、联合国官员、社会组织、宗教团体、媒体记者等实地参观考察新疆各地的职业技能教育培训中心。通过实地参观访问，许多人认清了真相，理解了新疆开展教培工作的紧迫性、必要性、合法性、合理性。

新疆事务纯属中国内政，事关中国主权、安全和领土完整。在涉疆问题上，中国政府和中国人民始终态度鲜明，决不容许任何国家和外部势力干预，中方强烈敦促美方尽快将相关中国实体移出“实体清单”，不要再上演类似美国商务部这样的荒唐闹剧。

《 人民日报 》（ 2019年10月11日 03 版）

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