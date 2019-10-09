普希金纪念碑在首都师范大学落成

人民网北京10月9日电（记者张光政）在中华人民共和国成立暨中俄建交70周年、普希金诞辰220周年、首都师范大学建校65周年之际，俄国诗人普希金的纪念碑落成揭幕仪式8日在首都师范大学外语学院楼前的花园里隆重举行。

俄罗斯驻华大使安德烈·杰尼索夫、俄罗斯普希金博物馆馆长叶甫盖尼·博加特廖夫，俄罗斯科学院通讯院士、俄罗斯文学研究所前所长、首都师范大学特聘教授弗谢沃洛德·巴格诺，俄罗斯中华文化促进会名誉会长白嗣宏、俄罗斯文化中心主任塔玛拉·卡西扬诺娃，首都师范大学党委书记郑萼、校长孟繁华，中国俄罗斯文学研究会会长、首都师范大学外国语学院教授刘文飞，首都师范大学外语学院党委书记李灵、中国政协原文史办主任李松晨、中国社科院外文所副所长吴晓都、北京《十月》杂志主编陈东捷、北京十月文学院常务副院长吕约等出席揭幕仪式。仪式由首都师范大学外语学院院长王宗琥教授主持。

首都师范大学党委书记郑萼在致辞时指出，中俄关系目前处于历史最好时期，两国各领域交流日益向纵深发展。今年恰逢中俄两国建交70周年、普希金诞辰220周年，为普希金树立雕像无疑对进一步加强两国之间的文化交往具有深远的意义。首都师范大学校长孟繁华在致辞中表示，首都师范大学将以普希金纪念碑落成为契机，在新时代中俄全面战略协作伙伴关系的框架下，更多地与俄罗斯高校和学术科研机构展开各学科领域的务实合作。

杰尼索夫、博加特廖夫、巴格诺、白嗣宏、卡西扬诺娃女士等嘉宾也先后发言。据介绍，刚刚落成的普希金雕像由苏联雕塑家叶卡捷琳娜·别拉绍娃（1906-1971）原塑、我国雕塑家李斌翻作。最后，首都师范大学俄语系的硕士生、博士生代表朗诵了普希金的诗作。

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