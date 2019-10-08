朝鲜举行庆祝朝中建交70周年招待会

人民网平壤10月6日电 （记者莽九晨）10月6日，朝鲜对外文化联络委员会和朝中友好协会在平壤人民文化宫举行招待会，庆祝朝中建交70周年。朝鲜劳动党中央政治局委员、最高人民会议常任委员会副委员长太亨彻，朝鲜劳动党中央国际部副部长李昌根、外务省副相李吉成、对外文委副委员长兼朝中友协会长朴京日等有关部门负责人及朝党、政、军系统干部参加，中国驻朝鲜大使李进军率使馆全体外交官，在朝中资机构、媒体和留学生代表等出席。

太亨彻在招待会上致辞表示，1949年10月6日，朝鲜民主主义人民共和国和中华人民共和国建立外交关系，这不仅成为推动朝中两国人民友好合作关系在更高层次得到发展的历史性契机，也为加强和发展朝中友谊奠定了坚实基础。70年来，朝中两国人民在政治、经济、文化等各领域互相支持和鼓励，紧密保持交往和合作。一代接一代继承和发展朝中友谊这一两国人民共同的宝贵财富，始终是朝鲜党和政府坚定不移的立场。朝方愿同中方紧密携手，遵循两国最高领导人的崇高意志，为朝中友谊更加辉煌的未来做出积极努力。

李进军在招待会上致辞强调，70年前的今天，中华人民共和国和朝鲜民主主义人民共和国正式建交，此后两国携手在社会主义革命和建设中风雨同舟、患难与共，结下了战斗的友谊。中朝两国老一辈革命家亲手缔造和精心培育的中朝传统友谊的种子，在两国最高领导人的高度重视和战略引领下，不断开出绚烂花朵，结出累累硕果。70载国际风云变幻，世界局势已是沧海桑田，但中国人民和朝鲜人民始终真诚相待、守望相助，经受住了不同时期的考验。特别是，在过去一年多时间里，两国最高领导人五次会晤，达成一系列重要共识，推动中朝关系进入新的历史时期。我们愿与朝鲜同志一起，共同维护好、巩固好、发展好中朝关系，将两国70年“历久弥坚金不换”的传统友谊继续传承下去。

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