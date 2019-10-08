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3天抵达上海 中远海运集团为日本展品参展中国国际进口博览会护航

2019年10月08日11:22  来源：人民网-日本频道
 
中远海运集团为日本展品参展中国国际进口博览会护航。
中远海运集团为日本展品参展中国国际进口博览会护航。

人民网东京10月8日电（李沐航）7日，由中国远洋海运集团有限公司（简称“中远海运集团”）承运的第二届中国国际进口博览会（简称“进博会”）日本参展展品在日本千叶县Nice物流株式会社工厂园区装箱，展品将于10月11日在横滨码头启运，预计14日抵达上海。

中远海运集团是中央直接管理的特大型国有企业。截至2019年6月30日，中国远洋海运集团经营船队综合运力10513万载重吨/1308艘，排名世界第一。中远海运集团集装箱船队规模304万TEU/497艘，居世界第三；干散货船队运力4118万载重吨/437艘，油轮船队运力2514万载重吨/197艘，杂货特种船队441万载重吨/162艘，均居世界第一。而负责本次Nice物流株式会社承运工作的中远海运日本株式会社，是中远海运集团在日本的直属全资子公司,负责集团战略发展规划在日本的实施和在日本的业务经营与管理。

Nice物流株式会社社长村濑顺在现场告诉记者，这是该公司第二次委托中远海运集团承运进博会参展商品了，本次货物总量与去年参展时持平。村濑顺说，本次运输前往上海参展的商品，主要是级别较高的特种木材，通过这些木材，在进博会上向公众展出日本房屋的结构、骨架等部分。村濑顺说，本次展位达到72平方米，希望每年都有机会来参加进博会，并将日本优质的木材以及环保理念传递给中国的企业和老百姓。

中远海运日本株式会社工作人员告诉记者，由于本次进博会将于11月5日举行，所以来自世界各地的参展商必须在10月20日前将所有参展品运抵上海，为了能零误差的为客户提供好服务，中远海运日本株式会社会提供物流、报关、展台搭建等多个环节“一站式”服务。由于中远海运集团是进博会指定五大服务商之一，所以在报关上可享受专用“绿色通道”，使报关效率得到大幅度提升。

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(责编：燕勐、贾文婷)
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