招待会开始前，中国驻朝鲜大使李进军（右）与朝鲜内阁副总理李龙男进行会谈 ( 人民网记者 莽九晨摄)



人民网平壤10月7日电 （记者莽九晨）7日，中国驻朝鲜大使馆举行庆祝中朝建交70周年招待会，中国驻朝鲜大使李进军及使馆全体外交官、朝鲜内阁副总理李龙男和朝鲜党政军干部等参加招待会。

李进军在招待会上致辞说，中朝传统友谊是两党、两国、两国人民共同的宝贵财富。朝鲜是最早承认并与新中国建交的国家之一，也是第一个与新中国建交的亚洲国家。70年来，中朝关系历经考验，不断得到巩固发展。

李进军表示，中朝两国不仅是好邻居，更是好朋友、好同志。新时期新形势下，中朝关系正站在新的历史起点上。维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。中方愿与朝方携手前进，进一步加强双方各领域交流合作，切实把两国最高领导人重要共识落到实处，共同开创中朝关系下一个更加美好的70年，为地区和世界和平稳定、发展繁荣作出更大贡献。

李龙男在致辞中说，朝中两国建立外交关系是两国关系史上划时代的事件。70年来，两国关系经受住了国际风云变幻的种种考验，按照两国人民的共同利益，不断得到巩固和发展。朝中友谊是两国人民共同的宝贵财富和战略选择，朝方将按照朝中两国最高领导人达成的重要共识，同中方一道，在各领域扩大交流与合作，为更好造福两国人民作出积极努力。

中华人民共和国和朝鲜民主主义人民共和国于1949年10月6日正式建立外交关系。6日晚，朝鲜对外文化联络委员会和朝中友好协会在平壤人民文化宫举行招待会，庆祝朝中建交70周年。

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