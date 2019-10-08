第五届购物旅游及经济峰会在马德里开幕

人民网马德里10月7日电（记者 陈晓航）第五届购物旅游及经济峰会7日在西班牙马德里开幕，西班牙政要、国际组织高级代表、中国驻西班牙大使吕凡及相关专家学者、业内人士数百人与会。

第五届购物旅游及经济峰会组委会主席萨马兰奇表示，当前是旅游业发展的关键时期，促进行业快速增长是西班牙的国家经济战略。萨马兰奇强调，面对英国“脱欧”等因素对旅游业造成的不确定性，我们有必要改变旅游业发展模式，使其更具可持续性、更适应季节变化调整。在这一点上，吸引更多来自遥远国度的游客具有重要意义，特别是应当重视消费水平较高且对目的国文化和购物兴趣浓厚的中国等新兴国家游客。

西班牙看守政府教育与职业培训大臣兼政府发言人塞拉指出，西班牙已再次跻身世界上最具竞争力的国家行列。尽管面临英国“脱欧”和气候变化等挑战，今年前8个月，外国来西游客人数和在西消费额仍保持增长，这在很大程度上得益于本国坚持可持续发展模式。其强调重视游客在西不同地区分布不均衡状况，认为应在充分考虑旅游业是西经济社会发展重要动力的同时，确保西整个社会以更加公平的方式享受收益、分担责任。

世界旅游组织执行主任巴特勒赞同亚太地区游客蕴藏巨大商业潜力并指出，由于部分旅游目的地显示饱和状态，因而出现对旅游业加大气候变化风险等过度解读。同时，作为社会发展的重要组成部分，旅游业需更加重视自身可持续性，采取积极措施应对气候变化挑战。

据了解，本届峰会为期两天，主题为“启迪未来：来自远方的游客，致力于以人为本的可持续性旅游业”。

(责编：李婷(实习生)、贾文婷)