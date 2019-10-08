墨西哥城孔子学院举办第十三届秋季中国文化节

人民网墨西哥城10月7日电 （记者 刘旭霞） 10月6日，墨西哥城孔子学院第十三届秋季中国文化节暨孔子学院日在墨西哥城举办。今年恰逢新中国成立70周年，孔院师生以歌曲、舞蹈、武术表演、民族服装走秀等多种方式共同表达了对中国华诞70周年的祝贺和对中国传统文化的热爱。

在开幕式上，舞蹈《开门红》、《雨巷》、《青花瓷》等传统保留节目赢得阵阵掌声，一首《行走在，中国大地上》诗歌朗诵和一曲《我和我的祖国》的颂歌将现场氛围带入高潮，让在座上百名墨西哥观众深切体会到中华民族的凝聚力和向心力。随后，此次活动还相继展开互动教学、手工艺制作以及传统美食等内容。

墨西哥城孔子学院副院长彭春丽介绍说，孔院师生齐心协力经过半年多时间的排练和打磨为墨西哥观众呈现了一场深刻诠释中国深厚文化底蕴的精彩节目。一年一度的秋季中国文化节为推动中墨两国文化交流发挥着重要作用，不仅有助于推进当地汉语教学的发展，而且使得中国传统文化在当地民众中有效传播。

2006年2月，国家汉办与墨西哥华夏中国文化学院合作建设的墨西哥城孔子学院正式揭牌，成为墨西哥的第一家孔子学院，也是拉美第一家孔子学院。作为如今墨西哥五所孔子学院之一，墨西哥城孔子学院培养出了各个领域的汉语人才，已成为当地人学习汉语和了解中国文化的重要平台。

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