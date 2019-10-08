“WHO IS INSIDE”——陈燕菲个展在英国伦敦开幕

人民网讯 2019年10月4日，“WHO IS INSIDE”——陈燕菲个展在英国伦敦The old street gallery开幕，本次展览共展出陈燕菲13件油画作品，3件综合材料作品及 3首现代诗歌创作。

陈燕菲，当代艺术家 当代诗人。1991年出生于中国江苏省泰州市，2017年跟随西班牙油画家安东尼奥·洛佩斯·加西亚，格鲁仇研习油画艺术本体语言，2019年毕业于英国伦敦艺术大学绘画专业。

艺术家陈燕菲运用最为简练的绘画语言，去阐述丰富的内心情境——这种艺术面貌的形成与她的生活经历、观看、思考方式以及阅读、书写习惯息息相关，对油画本体语言也有着较为深入的研究。她所感悟的一切皆在笔端自然的流淌。

创作中，陈燕菲融入了法国哲学家加斯顿·巴切拉尔的空间概念，即：“空间不只是一个容器，它更是人类意识的居所”，陈燕菲通过绘画来探讨情绪空间的意义。在作品中，画家所描绘的静态空间与令人不安的现实生活的对比揭示了一种冲突，进而演变成不安、困惑和孤独。

陈燕菲尝试用不同寻常的构图来表述和转化自己的内心感受，比如那只站在床垫上的乌鸦，餐桌上的一块石头，亦或是放置在奇怪位置的沙发。通过这些作品，观众和艺术家在重建的记忆与梦境中变得紧密相连。陈燕菲希望以这样对内部空间的讨论，来探索潜藏在个人内心深处对于空间的精神剖析。以此在空间中找寻自己的位置。

伦敦艺术大学温布尔登艺术学院教授Geraint Evans在展会上这样评价：通过一系列引人入胜的油画作品，燕菲创造了一个令人着迷的世界：或许角落、走廊和空荡荡的房间……这是一种精神状态的隐喻，尽管它们带着一种孤寂的荒凉感，却与人的经历存在着某种密切联系。“Who is inside”——创造了一个艺术家想象中的内心空间，画家通过画面将观众带入其中，去探索人与密闭空间的关系。“INSIDE“ （里面）一词包含双重含义，既指物质层面上的内部，也指一种心理层面上的一种内在自我——在这里，喜悦、恐惧、焦虑和无形的压抑常常交织在一起。

(责编：燕勐、贾文婷)